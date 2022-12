Kot piše v utemeljitvi, Iztok Kovač ni zgolj vrhunski ustvarjalec, čigar opus se razteza skozi več desetletij, temveč dobesedno pogonska sila slovenskega sodobnega plesa, ki mu je s svojo vztrajnostjo in vizijo uspelo spremeniti način razmišljanja o zasebni instituciji na področju umetnosti. Njegov opus obsega nekaj manj kot 40 avtorskih projektov in plesnih filmov, umetniško vodenje plesnega ansambla En-Knap Group in Centra kulture Španski borci, ki javnosti poleg lastne repertoarne produkcije kontinuirano predstavlja tudi del slovenske in mednarodne sodobne plesne produkcije, so v utemeljitvi nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo še zapisale članice žirije Dragana Alfirević, Teja Reba in Nataša Živković.

S svojo prvo samostojno predstavo Kako sem ujel Sokola je Kovač v zgodnjih 90. letih minulega stoletja uprizoril izjemen umetniški prvenec. V Leuvnu v Belgiji je ustanovil lastno plesno skupino. Kot prvi predstavnik sodobnega plesa je istega leta prejel nagrado Prešernovega sklada. Leta 2007 je ustanovil mednarodno plesno skupino En-Knap Group, prvi stalni ansambel za sodobni ples v Sloveniji. Kmalu zatem je bilo produkciji En-Knapa zaupano vodenje Centra kulture Španski borci v Ljubljani, kjer je Kovač še danes umetniški ter programski vodja domačega in mednarodnega programa.