Zagreb čaka nogometaše

Jutri se v domovino s svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju vrača hrvaška nogometna reprezentanca, ki ji bodo v Zagrebu pripravili sprejem na Trgu bana Jelačića. Na sprejemu bo poskrbljeno tudi za glasbeni program, nekateri od glasbenikov so že potrdili svoj nastop. Na trgu bo tako zagotovo igral Jura Stublić s skupino Film, ki je to potrdil za portal Index. »Igrali bomo. Naš klaviaturist je našel zamenjavo za dežurstvo na anesteziologiji in bo prost za nastop,« je povedal Stublić, kasneje pa so svoj nastop potrdili še Prljavo kazalište, Daleka obala, Dalmatino, Zaprešić Boys, Opća opasnost in Slavonia bend.