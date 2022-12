Situacija se je zaostrila, ko je spletišče The Shade Room naredilo zgodbo o moških, ki so se podvrgli posegom povečanja penisa, in kot del te zgodbe uporabilo omenjeno fotografijo. 50 Cent je poudaril, da se Koganova in njeni sodelavci dobro zavedajo, da nikoli ni bil podvržen nobeni operaciji na kliniki, zato tudi zahteva, da fotografijo prenehajo uporabljati. Dejal je, da lepotna kirurginja zlorablja njegovo ime in delo. Čeprav je zvezni sodnik želel zavreči raperjevo tožbo, je sodnik Robert N. Scola Jr. dejal, da so obtožbe v tožbi dovolj močne za nadaljevanje primera. Koganova po drugi strani trdi, da je fotografija z instagrama zgolj zahvala glasbeniku za obisk njene pisarne. »Ker so se obtoženci sami zavezali, da bodo videoposnetke objavili na svojih računih na instagramu, lahko Curtis James Jackson III (pravo ime 50 Centa) verjetno trdi, da so obtoženci nepooblaščeno uporabili njegovo podobo za promocijo svojega poslovanja,« je odločitev pojasnil sodnik.