Dan, dva kasneje se je javil še voznik avtobusa Ante Bonacin in za hrvaški časnik 24 sata rekel, da so vsi potniki ploskali, ko je igralka zapustila avtobus. »Vztrajala je, naj ji vrnem denar za vstopnico, na kar sem ji odgovoril, da ji vstopnice nisem prodal jaz in da ji nimam česa vračati, ter ji dejal, naj izstopi iz avtobusa, sicer bom poklical policijo.« Dodal je, da se je neprimerno vedla ona, saj je ob grožnji s policijo rekla: »Mrš, živina, videli boste svojega boga.« Pojasnil je še, da se je vse odvijalo po načrtih do njenega prihoda. »Jaz, Ante Bonacin, sin Ivice iz Kaštel Sućurca, sem bil pri vratih ter gledal in skeniral vozovnice, kolega Žarko Jukić, sin Slavka iz Čavoglava, pa je zlagal prtljago,« je povedal in poudaril, da je bil avtobus poln. Zaradi igralke, ki na avtobusu ne bi smela biti, eden od potnikov ni imel sedeža, Najeva pa je predlagala, naj eden od otrok sedi v naročju staršev. »53 potnikov je z aplavzom slavilo, ko je končno šla iz avtobusa. Tedaj nisem vedel, za koga gre, so nama pa potniki rekli, da bova zdaj končala v časopisu, ker ona živi od takšnih izmišljenih scen.«