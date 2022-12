Ob njem so tudi njegova zdajšnja žena Emma ter njuni hčerki Mabel in Evelyn. Kot je razvidno s fotografij, ki jih družina pogosto deli s svojimi sledilci v družbenih medijih, se vsi zelo dobro razumejo. Pred prihajajočimi prazniki so se zbrali na skupni večerji, Demi pa je ob fotografijah, ki jih je objavila na svojem profilu​ na instagramu, zapisala: »Smo družina. Prehajamo v praznični čas.« Emma je v komentarju zapisala: »Kako zabaven večer.«

Spomnimo, Willisova družina je konec marca potrdila, da so mu diagnosticirali afazijo, uničujočo možgansko bolezen, ki lahko povzroči izgubo sposobnosti razumevanja ali govora. Vse od njegove upokojitve informacije o njegovem zdravstvenem stanju prihajajo v javnost po kapljicah. Vir blizu družine je razkril, da se njegovo stanje od začetka leta le slabša, zato se družina pogosto zbere in skupaj preživlja čas. »Vedo, da Bruce ne bo večno zraven. Zato cenijo vsak trenutek,« je vir povedal za Daily Mail. Emma Heming in Demi Moore, Bruceova sedanja in bivša žena, sta se še bolj zbližali in skupaj pomagata igralcu lajšati življenje z boleznijo, Demi pa se trudi biti z njim v stalnem stiku. »Izkoristi vsako priložnost, da preživi čas z njim. Če ni z njim, ga pokliče po telefonu samo zato, da sliši njegov glas,« je povedal omenjeni vir.