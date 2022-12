Temeljni kamen, okoli katerega je Apple zgradil svoj uspeh v zadnjih 15 letih, je bil nadzor nad distribucijo vsebin na njegovih pametnih napravah, kot so iphoni in ipadi, pred tem tudi ipodi touch. Apple od vsake prodane aplikacije v edini dovoljeni spletni trgovini z aplikacijami na omenjenih napravah odščipne do 30-odstotni »Applov davek«. Delež je velik, končni zaslužek pa še večji. Nad davkom se že vrsto let pritožujejo mali in veliki proizvajalci aplikacij, a Apple se ni dal. Do sedaj so njegove monopolistične prakse ščitila tudi ameriška sodišča. V Evropi pa so dnevi tem Applovim praksam šteti. Akt o digitalnih trgih (DMA) je v EU začel veljati novembra, leta 2024 pa se izteče tudi prehodno obdobje, ko se podjetja lahko prilagajajo novim pravilom poslovanja. Apple uradno še ni privolil v pravila, ki jih postavlja DMA, so pa pri Bloombergu medtem uspeli izvedeti, da se v zakulisju že dogajajo priprave na novo realnost.

Spremembe, ki naj bi jih Apple vnesel samo na evropski trg, naj bi vključevale možnost prenosa in namestitev aplikacij z alternativnih spletnih trgovin ter tudi s spletnih strani ponudnikov aplikacij. To bi razvijalce, ki že imajo svojo platformo za deljenje ali prodajo aplikacij, osvobodilo Applovega davka. Zna pa tudi pomeniti lažjo dostopnost do piratiziranih aplikacij, kar pomeni izgubo za te iste razvijalce. Svoboda je dvorezni meč.

Med podjetji, ki se bodo najbolj razveselila novice, sta Epic in Spotify. Epic se je pred časom zaradi Applovega davka s proizvajalcem iphona spustil v pravdo, ki jo je na koncu izgubil. Vmes pa je bil blokiran v Applovem app storu, zaradi česar so mnogi uporabniki Applovih pametnih naprav ostali brez možnosti namestitve priljubljene igre Fotnite. Spotify se je medtem pričkal glede obračunavanja davka za naročnine, sklenjene v app storu.

Apple išče nov vir zaslužka

Apple se sicer ne da in poskuša najti nove načine, kako bi kljub novim pravilom uspel od vsake naložene aplikacije odščipniti še kak evro. Kakopak v imenu varnosti uporabnikov. Med drugim imajo v mislih uvedbo nekaterih varnostnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati aplikacije v drugih spletnih trgovinah. Prav tako si želijo, da bi jih moral Apple sprva odobriti. S tem bi verjetno preprečili piratiziranje in najbolj očitne varnostne ranljivosti, a bi pregled skoraj gotovo spremljalo plačilo za opravljeno storitev.

Bankam bodo mogoče zanimiva tudi ugibanja, da zna Apple sprostiti dostop do funkcionalnosti NFC. Ta omogoča brezstično plačevanje z mobilniki, njena odprtost in odprtost nalaganja aplikacij pa odpirata vrata bančnim plačilnim aplikacijam na iphonih, podobno kot na androidih. Jabolčni uporabniki so bili do sedaj omejeni na storitve Apple pay. Nekaj nejasnosti pa še ostaja glede zahtevane združljivosti aplikacij za pošiljanje sporočil. Apple se pritožuje, da bi to oslabilo šifriranje aplikacij imessage in messeges. Podobne pomisleke imajo tudi drugi proizvajalci aplikacij za šifrirano pošiljanje sporočil. DMA namreč zahteva, da največji ponudniki omogočijo pošiljanje in prejemanje sporočil od drugih aplikacij. Ker te pogosto uporabljajo različne pristope k šifriranju, je stvar tehnično zapletena, a imajo za rešitev uganke še kar nekaj časa. x