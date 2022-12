Milijardo dolarjev vreden satelit, poimenovan SWOT (Surface Water and Ocean Topography), je plod sodelovanja med Naso in vesoljskimi agencijami Francije, Kanade in Velike Britanije. Na pot v vesolje ga je ponesla raketa podjetja SpaceX, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na izjavo Nase bo začel zbirati podatke čez približno šest mesecev. »SWOT nam bo prinesel revolucionaren napredek pri razumevanju tega, kako se voda premika po našem planetu,« je pred izstrelitvijo dejala predstavnica Nase Karen St. Germain.

Pričakuje, da se bodo z opazovanjem satelita razkrile podrobnosti v gibanju in kroženju voda, kakršnih doslej še nismo videli. To naj bi denimo pomagalo pri napovedovanju poplav na območjih z veliko vode in upravljanje voda v regijah, ki so nagnjene k sušam.

SWOT bo imel z višine 890 kilometrov jasen pogled na reke, jezera in oceane in bo tako med drugim lahko sledil naraščanju gladine morij. Raziskovalci naj bi imeli z njegovo pomočjo med drugim vpogled v milijone jezer, medtem ko jih je trenutno iz vesolja vidnih nekaj tisoč.

Misija naj bi glede na pričakovanja Nase trajala tri leta in pol, bi pa jo lahko tudi podaljšali na pet let ali več, še piše AFP.