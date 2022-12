Že deveti sveženj sankcij proti Rusiji od začetka vojne med drugim vključuje prepoved izvoza vseh vrst dronov in zrakoplovov brez posadke v Rusijo in tretje države, ki bi ji lahko ta zračna plovila nato dobavile. Brezpilotne letalnike je med drugim v Rusijo dobavljal Iran.

EU obenem uvaja dodaten nadzor in omejitve izvoza blaga, med drugim za dobrine za dvojno uporabo. Gre za kemikalije, komponente za elektronsko in informacijsko tehnologijo, ki bi jih lahko uporabljala ruska vojska.

V novem paketu so še sankcije proti dodatnim trem ruskim bankam, ki vključujejo popolno prepoved transakcij z njimi. Vsebuje pa tudi prepoved oddajanja dodatnih štirih ruskih televizij, in sicer NTV/NTV Mir, Rosija 1, REN TV in Pervi Kanal. Kot so pojasnili na Svetu, so se za to odločili, ker so te televizije pod nadzorom ruskih oblasti, ki jih uporabljajo za širjenje propagande o ruski agresiji na Ukrajino.

Po novem pa bo evropskim družbam prepovedano tudi zagotavljanje storitev na področjih oglaševanja, raziskav trga in javnega mnenja ter testiranja izdelkov in tehničnih pregledov v Rusiji.

Poleg tega sveženj vključuje dodatne gospodarske sankcije proti ruskemu energetskemu in rudarskemu sektorju, vključno s prepovedjo naložb v rusko rudarstvo.

Članice so na seznam sankcioniranih, za katere velja zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v EU, dodale skoraj 200 posameznikov in pravnih oseb. Evropska komisija je predlagala, da se na seznam doda tiste, ki imajo ključno vlogo pri izvajanju namernih raketnih napadov na civiliste, ugrabitvah ukrajinskih otrok in kraji ukrajinskih kmetijskih pridelkov. Seznam bo predvidoma še danes objavljen v uradnem listu EU.

Je pa unija z danes potrjenim svežnjem določenim posameznikom, ki so bili v preteklosti uvrščeni na ta seznam in so imeli pomembno vlogo v mednarodni trgovini s kmetijskimi in prehranskimi izdelki, omogočila odmrznitev premoženja. S tem želijo zagotoviti nemoteno trgovino z žitom in gnojili med Rusijo in tretjimi državami, so pojasnili na Svetu EU.

Ta del svežnja je bil sicer tudi eden od najtrših orehov v pogajanjih med državami članicami, ki so dogovor v četrtek zvečer ob robu vrha EU dosegle en teden po predstavitvi predloga komisije. Sankcije bodo začele veljati z objavo v uradnem listu, ki je predvidena za danes.