Golob razume, da je situacija v zdravstvu huda in zato so v stranki reševanje razmer na tem področju postavili kot eno od svojih prioritet. Po njegovih besedah niso v ničemer spreminjali svojih predvolilnih obljub, med drugim so pripravili in sprejeli izhodno covidno strategijo ter interventni zakon z namenom skrajševanja čakalnih vrst.

»Je kdo napovedal, da bodo rezultati v šestih mesecih in da bo reforma izpeljana v šestih mesecih? Nihče nikoli,« je poudaril. Ob tem je spomnil na napovedi, da bodo reformo zdravstva izpeljali v letu 2024, v prihajajočem letu pa bodo vse rešitve problemov, s katerimi se zdaj soočamo, sestavili v paket, za katerega verjamejo, da bo deloval.

Kot pravi, razume stisko ljudi, tudi neučakanost medijev ali interesnih skupin. »Vendar ni rešitev čez noč, to ne obstaja,« je dejal. »Najlažje je dvigniti roke in reči, ne da se. Mi se ne bomo vdali, bomo delali naprej, vendar velikih rešitev in reforme pred letom 2024 ne more biti,« je dodal.

Napovedal je, do bodo do takrat vpeljevali majhne rešitve, kot so na primer ambulante za ljudi brez osebnega zdravnika. Pomanjkanje družinskih zdravnikov je po njegovih besedah sicer zagotovo eden od najbolj perečih problemov.

Spomnil je, da je samo ljubljanski zdravstveni dom v zadnjih dveh letih zapustilo več družinskih zdravnikov. »Žal je bistveno težje nadomestiti zdravnika, kot pa lahko tak zdravnik zapusti sektor,« je ocenil.

Ob tem je napovedal spremembo delovne zakonodaje, »ker zdravnikov ne moremo ne hitro izobraziti in žal tudi na hitro pripeljati iz tujine, ker je delovna zakonodaja in zakonodaja o tujcih taka«.