Mihajlović se je zadnje dve leti in pol zdravil zaradi levkemije, stanje se mu je ves čas menjalo, ko se je vrnil na klop italijanske Bologne, je bilo videti, da bo bolezen premagal. A zadnje dneve se mu je stanje poslabšalo.

Rodil se je 20. februarja v Vukovarju, kariero začel pri Borovu, na najvišji ravni pa je igral pri Crveni zvezdi, Romi, Sampdorii, Laziu in Interju. Kot trener je vodil Bologno, Catanio, Fiorentino, Sampdorio, Milan, Torino in še enkrat Bologno.

Kot igralec je za reprezentanco odigral 63 tekem in dosegel deset golov, spomine nanj pa imajo tudi slovenski nogometaši. Leta 2000 na evropskem prvenstvu na Nizozemskem in v Belgiji je na tekmi proti Sloveniji prejel rdeč karton, Srbi pa so po njegovi izključitvi izničili vodstvo tekmecev 3:0 in izenačili.