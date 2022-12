Najpomembnejši zvezdniki božičnih filmov

Že lani smo napovedali, da bomo po igralkah letos razvrstili še najboljše igralce generičnih božičnih filmov, ki jih lahko zadnje dni gledate na naših TV-programih. Na vrhu seveda ni Tima Allena, Richarda Attenbourgha in pokvarjenega Billyja Boba Thorntona. V Hallmarkovih in podobnih televizijskih uspešnicah je osnovna naloga umiriti gledalca in ga pripraviti na reklame, ki tvorijo primarni del dveurnega sporočila. Tudi teme so izbrane pazljivo oziroma predvidljivo. Govorimo o ljubezni med žensko, staro kakšnih 40 let, in kako leto ali dve starejšim moškim, ki se v času božiča zaljubita in se na koncu filma tudi dokončno zbližata. Medtem vsi drsajo, kupujejo in okrašujejo jelke, pečejo piškote, organizirajo zabave, se včasih celo kepajo, v glavnem pa se potijo v debelih oblačilih, saj so filmi posneti poleti. Večina danes razvrščenih igralcev je nekoč veliko obetala, nekateri med njimi so igrali tudi v resnih filmih.