Različni vatli pri sanaciji slovenskih gozdov

Zavod za gozdove Slovenije je izdelal dva načrta za sanacijo poškodovanih gozdov: načrt sanacije gozdov, poškodovanih v požaru na goriškem Krasu od 15. julija do 1. avgusta 2022 (predlog), in načrt sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014, s spremembami in dopolnitvami v letu 2019. Zaradi uporabe različnih vatlov pri pripravi načrtov za sanacijo je gotovo zanimiva primerjava med njima.