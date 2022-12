V Ljubljani je bila prva samopostrežna trgovina odprta 27. novembra 1959 v Kozolcu. Samopostrežbe so po ekonomski plati pomenile zelo učinkovito novost, saj se je v primerjavi s postrežnimi živilskimi prodajalnami prodaja zvišala tudi za štirikrat. Kot veliko tega so si prvo samopostrežnico na svetu izmislili in odprli v ZDA, in to že leta 1916 v Memphisu v Tennesseeju. Pot od Amerike do Evrope je bila zelo dolga. Šele v začetku 50. let preteklega stoletja so si ameriški sistem prodaje upali vzpostaviti v Švici, ki je imela do leta 1955 že 150 samopostrežnih trgovin. Sledile so ji Velika Britanija, skandinavske države in Zahodna Nemčija. Leta 1960 je bilo v Sloveniji že 19 samopostrežnih prodajaln. Naši kupci so odprtja prvih samopostrežnih prodajaln spremljali z mešanimi občutki. Mnogim ni šlo v glavo, da si izdelke s polic smejo kar sami vzeti in jih dati v nakupovalno košarico. Nekateri so imeli neprijeten občutek, da kradejo. Iz starih zapisov je mogoče razbrati, da se je marsikdo, preden se je prvič odločil za tovrstni nakup, najprej nekajkrat sprehodil skozi samopostrežnico in opazoval, kako se obnašajo tisti z malo več izkušnjami, kupil pa ni ničesar. Ko so se ti vrnili v svoje podeželske kraje, so sokrajane težko prepričali, da si v trgovini zares lahko kar sam vzameš, kar želiš.

V nove preskrbovalne centre – samopostrežbo

Na zadnji seji Sveta za Industrijo, trgovino in gostinstvo ObLO Ljubljana-Bežigrad so razpravljali predvsem o priporočilih OLO Ljubljana za projektiranje in gradnjo preskrbovalnih centrov. V občini Bežigrad delujeta dva preskrbovalna centra (na Titovi cesti in v Savskem naselju), ki pa sta že sedaj preobremenjena, kar velja zlasti za center v Savskem naselju. Le-ta doseže mesečni promet 15 milijonov dinarjev; njegove zmogljivosti ni mogoče povečati tudi z zaposlitvijo nove delovne sile, saj je že zdaj njegov promet skoraj 100% večji od predvidenega. Z ozirom na stalno naraščanje prebivalstva na področju posameznih terenov (Savsko naselje, Stožice, »Boris Kidrič«) ter na pomanjkljivo trgovsko mrežo, so na področju občine Bežigrad potrebni še vsaj trije preskrbovalni centri, ki pa naj bi zadostili potrebam sodobne trgovine ne le v dekoraciji, temveč tudi v načinu poslovanja s samopostrežbo. Ker je večina živil pri nas že predpakirana (razen moke, sladkorja, soli in kisa), bi bilo na mestu graditi preskrbovalne centre, ki bi poslovali po načelu samopostrežbe. (…)

Delo, 7. maja 1959

Ob prvem marketu v Ljubljani

Brž ko so v Beogradu odprli prvo samopostrežno trgovino na Cvetnem trgu, se je nagloma razširila tale šala: »Ali veste, da se je iz Beograda odselilo mnogo ljudi?« »Ja, kateri pa?« »Vsi tisti, ki se boje, da si bodo morali zdaj sami streči!« Šala je, kajpak, šala in je ne gre jemati dobesedno. Kanček resnice pa je vendarle v njej: so ljudje, ki se zlepa ne navadijo, da bi si sami stregli, ker so nezaupljivi in jim je v krvi, da se zanašajo na sodbo in hvalo prodajalca, ki jim – četudi malce vsiljivo – ponuja to in ono. Navadili so se tudi, da jih prodajalec opozori, kaj ima trgovina novega in kaj je boljše od drugega. (…)

In kako bomo nakupovali v prvem ljubljanskem marketu? S samopostrežno košarico, ki bo za slehernega kupca obvezna. Z njo bomo obšli trgovino in vanjo odlagali izbrano blago, pri izhodu bodo ropotale registrirne blagajne in zaznamovale naše izdatke. (…)

TT, 19. novembra 1959

Samopostrežba tudi v Ljubljani

Naposled je Ljubljana le dobila svojo prvo samopostrežno trgovino, svoj »Market«, ki ga je pretekli petek odprla veletrgovina Prehrana v Gradisovem bloku na Titovi cesti. Samopostrežba je vsekakor nov korak na poti k modernizaciji in povečanju zmogljivosti naše trgovine z živili, kar je z naraščanjem življenjske ravni postalo že nujno. Prvi korak smo napravili s potrošniškimi centri, ki smo jih zgradili oziroma jih bomo še gradili prihodnje leto. Kakor imajo potrošniški centri namen nuditi na enem samem mestu vse tisto, kar gospodinja dnevno potre­buje, da ji ni treba letati od trgovine do trgovine, tako pomeni »Market« nov korak v prizadevanju prihraniti gospodinji čas. Tu se lahko sama postreže, ko pa je zbrala blago, ji je treba le stopiti k eni izmed treh blagajn zaradi obračuna. Tako porabi za nakup povprečno le eno tretjino tistega časa, ki ga zamudi v trgovini s postrežbo. Vse blago ima pred seboj, si ga lahko ogleda in izbere brez nervoze. Nadaljnja prednost pa je v tem, da ima mnogo večjo izbiro kakor v vsaki drugi špecerijski trgovini.

Izkušnje v tujini, pa tudi prve domače izkušnje v Zagrebu in Beogradu, so pokazale, da se v enako velikem lokalu s samopostrežbo doseže približno 3- do 4-krat večji promet. To pa je zlasti važno z vidika investicij. Z ustanavljanjem samopostrežnih trgovin se povečanje zmogljivosti doseže z relativno manjšimi investicijami, kakor če bi odpirali nove tr­govine klasičnega tipa. Ker se pri trikrat večjem prometu osnovna sredstva bolje izkoristijo. Tako računajo pri Prehrani, da bo mesečni promet novega »Marketa« dosegel najmanj 20 milijonov din, kar ustreza povprečnemu prometu 10 špecerijskih trgovin starega tipa.

Kljub temu, da obsega novi lokal 200 kvadratnih metrov, se je že pri ureditvi nove trgo­vine izkazalo, da je še vedno premajhna in da nova trgovina še ne more nuditi celotnega asortimana, ki ga ima na zalogi Prehrana. Zato bodo skušali pridobiti še sosednji lokal in pa klet za ročno skladišče. Hkrati je te dni začela Prehrana graditi v podaljšku Cigaletove ulice za gradbiščem nove palače sindikatov moderen objekt za »su­permarket« s prodajno površino 800 m2, kjer bo mogoče nuditi gospodinjam prav vse v najširšem asortimanu. Za ta »supermarket«, ki bo zgrajen v montažni konstrukciji do 1. maja prihodnjega leta, ima Prehrana zagotovljeno že vso opremo in zlasti tudi nadaljnje moderne stroje za avtomatično predpakiranje. Tako bomo z novimi potrošniškimi centri, marketom in supermarketom postopno odpravili težave, ki jih občutimo zaradi premajhne zmogljivosti naše trgovine z živili na področju Ljubljane. Za te težave pa je značilno, da je imela pred vojno mnogo manjša Ljubljana 360, četudi večinoma manjših špecerijskih trgovin, danes pa jih ima samo 200.

Delo, 2. decembra 1959

