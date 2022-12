Dekleta bodo leto zaključila na devetem in fantje na desetem mestu. Tako so med elitno deseterico v družbi petih evropskih reprezentanc z obema ekipama. S tem dosežkom se lahko poleg nas pohvalijo le Španija, Francija, Litva in Italija.

Letos so slovenske košarkarice do 16 let na evropskem prvenstvu divizije A osvojile 11. mesto, dekleta do 18 let so si s prvim mestom v diviziji B priigrala uvrstitev v divizijo A. Odlične predstave so mlade Slovenke prikazale na svetovnem prvenstvu do 17 let. Zabeležile so kar pet zmag in bile le dvakrat poražene, po nesrečnem izpadu v osmini finala pa osvojile končno deveto mesto. Seštevki rezultatov jim ob koncu leta prinašajo skupno deveto mesto na Fibini jakostni lestvici, kar je najvišja uvrstitev v zgodovini. Na lestvici so v primerjavi z lanskim letom pridobile kar 36 mest, največ med vsemi reprezentancami, in so hkrati šesta najvišje uvrščena evropska ekipa. Prvo mesto so zadržale Američanke, drugo in tretje mesto pa so zamenjale Francozinje in Avstralke.

Na vrhu lestvice fantov ni sprememb, saj je vrstni red enak kot zadnji Fibini objavi. Najvišje so Američani, sledijo jim Španci in Francozi, mladi Slovenci pa so uvrščeni na deseto mesto. Od lani so napredovali za štiri mesta. Poleti je reprezentanca do 16 let na evropskem prvenstvu osvojila sedmo mesto, prav tako sedma je bila reprezentanca do 17 let na premiernem svetovnem prvenstvu, reprezentanca do 18 let pa je bila na evropskem prvenstvu četrta.

V članski konkurenci je Slovenija med moškimi reprezentancami sedma na svetu, ženska pa devetnajsta.

Tudi v letu 2023 reprezentance mlajših starostnih kategorij čaka pester razpored prvenstev. Dekleta do 16 let bodo med 11. in 19. avgustom igrala na evropskem prvenstvu divizije A v Izmirju. Dekleta do 18 let bodo nastopila na prvenstvu divizije A, ki bo na sporedu med 1. in 9. julijem, na prvenstvu divizije B med 28. julijem in 6. avgustom v romunski Craiovi, pa bodo igrala dekleta do 20 leta starosti.

Fantovske reprezentance so vse uvrščene v divizijo A evropskih prvenstev. Reprezentanca do 16 let bo moči merila med 5. in 13. avgustom v Skopju, reprezentanca do 18 let med 22. in 30. julijem v Nišu, reprezentanca do 20 let pa med 8. in 16. julijem v Heraklionu. Vrhunec poletja bo predstavljajo svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 24. junijem in 2. julijem v Debrecenu.