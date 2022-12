Swing Out Sister​: Nekoč se je ob napovedi izida vinilne plošče svet ustavil​

Pri intervjujih je enako kot v vsakdanjem življenju: včasih med sogovorniki enostavno klikne. Prepričan sem, da nisem ne prvi ne zadnji, ki se je takoj »zaštekal« s Corinne Drewery in Andyjem Connellom, ki tvorita dvojec ali skupino Swing Out Sister. Začetek čudovitega in trajnega prijateljstva se je razvil v sproščen pogovor o karieri, ki se je nepričakovano in navpično začela vzpenjati v začetku druge polovice osemdesetih let z malo ploščo Breakout in celovečernim prvencem It's Better to Travel, ki se je maja 1987 povzpel na vrh angleške lestvice albumov. Z njim je skupina Swing Out Sister opredelila mini žanr sofisticiranega popa in blue-eyed soula znotraj nove romantike ter se prikupila raznim subkulturam po svetu. V drugem, zadnjem delu petintridesetletne kariere sta Corinne in Andy začela vse bolj z orkestralnimi aranžmaji in jazzom.