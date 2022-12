Za zakon je glasovalo 97 poslancev, proti jih je bilo deset. Da bi bil zakon sprejet, bi zanj moral glasovati 101 poslanec od 151.

Med strankami, ki so nasprotovale glasovanju o zakonu, sta bili tudi največja opozicijska stranka SDP in Most. Predstavniki obeh strank so menili, da sabor po ustavi ni pristojen za odločanje o sodelovanju hrvaške vojske v misijah, temveč o tem odloča vlada ob soglasju predsednika republike.

Poslanci iz vladne HDZ pa so med razpravami v saboru izpostavljali, da je Rusija agresor in da je ukrajinski narod žrtev, hrvaški sabor pa da bo s svojo podporo misiji pokazal, da je na pravi strani zgodovine. "Sram me je, da bo Putin zadovoljen," je po poročanju hrvaškega portala Index po glasovanju dejal Andro Krstulović Opara iz HDZ.

Milanović, ki je tudi vrhovni poveljnik vojske, ni želel obravnavati dopisa, v katerem ga je obrambni minister Mario Banožić minuli mesec prosil za soglasje za sodelovanje hrvaških vojakov v tej misiji EU. Po njegovi oceni sodelovanje ne bi bilo v skladu z ustavo, saj da Ukrajina po ustavi ni zaveznica Hrvaške, ker ni članica nobene od zvez, ki jim pripada Hrvaška.

Hrvaška vlada je v zakonu sicer predlagala, da bi v misiji sodelovalo do 80 pripadnikov hrvaške vojske ob možnosti rotacije in da bi na Hrvaško lahko prišlo do 100 pripadnikov ukrajinskih sil z možnostjo rotacije letos ter v letih 2023 in 2024.

Države članice Evropske unije so misijo urjenja ukrajinskih vojakov, ki bo potekala na ozemlju EU, uradno zagnale minuli mesec. V okviru misije nameravajo izuriti do 15.000 vojakov. Slovenija bo v njej sodelovala z nekaj deset inštruktorji, ki bodo predvidoma delovali v Nemčiji.

Namen misije, ki bo sprva trajala dve leti, je okrepiti zmogljivosti ukrajinskih oboroženih sil, da se bodo lahko še naprej učinkovito branile pred rusko agresijo. Madžarska je urjenje ukrajinskih vojakov na svojem ozemlju zavrnila.