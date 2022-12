Recimo bobu bob – tudi v zdravstvu

Potem ko že vrabčki čivkajo na pomrznjenih vejah, da je zdravstvo v Sloveniji razpadlo, in se ljudje bojijo zboleti in celo umreti ob slovenskih zdravnikih, je vsaj malo nenavadno, če zapišem, da imamo v Sloveniji čisto soliden javni zdravstveni sistem. Sistem je po slovensko red, ureditev in priznati je treba, da imamo v Sloveniji vse elemente sodobnega javnega zdravstvenega sistema, če upoštevamo popravke in dopolnitve iz začetka novega tisočletja, čeprav je bil zastavljen že ob naši osamosvojitvi. Problem pa je nastal, ker smo z leti vse, res vse elemente zdravstvenega sistema pokvarili, namestili na napačna mesta, naredili za neuporabne in celo škodljive. Kakor da bi še kar dober avtomobilski motor razstavili, pokvarili sestavne dele, nekatere izgubili v delavnici in ga potem napačno sestavili. Tako kot slovenski zdravstveni sistem tak motor ne more delovati in postane celo nevaren za ljudi.