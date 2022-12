Ema Kugler: Vključim muziko, ležem, mižim in vse vidim

Kot človek je Ema Kugler izjemna mešanica asketskega in renesančno vseobsegajočega ter velikopoteznega. Obleke si vse življenje šiva sama, nikoli ni imela avta, le kolo, živi v podstrešnem najemnem stanovanjcu, za katero je po denacionalizaciji deset let bila krvavi boj in kot ena redkih zmagala. Klošarjem kupuje sendviče, njena umetniška dela, kostumografije, scenografije in filmi, pa so visokoprofesionalni perfekcionizem, v katerega je v svoji karieri vtaknila vsak dinar, tolar in evro, ki ga je imela.