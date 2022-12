Zadnja tekma

Jutri popoldan bo Lionel Messi odigral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. Že prej je zadnjo tekmo odigral Leov večni tekmec Cristiano Ronaldo, danes pa bo svojo zadnjo tekmo še mali veliki Luka Modrić. In to so le trije velikani sodobnega nogometa, ki so se oziroma se še bodo poslovili v Katarju. Letošnje svetovno prvenstvo je bilo namreč nedvomno zadnje tudi za Luisa Suareza in Edisona Cavanija, Danija Alvesa in Thiaga Silvo, Sergia Busquetsa in Jordija Albo, Manuela Neuerja in Thomasa Muellerja, Olivierja Girouda in Huga Llorisa, pa za Edena Hazarda, Roberta Lewandovskega in Ivana Perišića. Morda celo za Neymarja. Izjemna, morda celo največja generacija nogometašev (v katero sodijo še Ibrahimović, Benzema, Chiellini, Džeko in še mnogi drugi velikani, ki jih na tem prvenstvu ni bilo) je bila to, nogometašev, ki so na vrhunski ravni igrali deset in več let in blesteli na treh, štirih ali celo petih svetovnih prvenstvih ter s svojimi nepozabnimi igrami soustvarili nogomet, kot ga poznamo danes.