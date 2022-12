Kako se je končala tridesetletna vojna​

In kaj zdaj? Trideset let sta se Hrvaška in Slovenija vojskovali za en vrh na hribu, malo večji potok, nekaj istrskih hiš in nekaj valov Jadranskega morja, celih trideset let – vse odkar je Slovenska vojska zavzela kasarno JLA na Trdinovem vrhu, Hrvati pa so si prilastili vasi južno od reke Dragonje – neusmiljeno sta se majhni kneževini na jugovzhodnem robu evropskega cesarstva vojskovali za svoje slavne zgodovinske meje.