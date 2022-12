To velja tudi za Indijo, kjer se daljšajo sušna obdobja. 146 milijonov malih kmetov (ti predstavljajo 86 odstotkov vseh kmetov v Indiji) pa je soočenih tudi s slabšim pridelkom zaradi številnih škodljivcev. V zagonskem podjetju Kheyti se je njegov direktor Kaušik Kapagantulu domislil preproste rešitve, s katero bi se kmetje lahko izognili negativnim posledicam podnebnih sprememb in krepko povišali svoje prihodke. Podjetje je začelo izdelovati preproste tople grede s kapljičnim namakalnim sistemom in zaščitnimi mrežami proti žuželkam. V več indijskih zveznih državah so se prej pogovarjali s kmeti o tegobah pri predelavi hrane, nato pa so se po najprimernejšo tehnologijo za svoje nizkocenovne rastlinjake odpravili v ZDA in Izrael. Njihov izdelek je cenovno precej dostopnejši od klasičnih toplih gred, kar je tudi pomemben dejavnik na obsežnem indijskem trgu, kjer je okoli 100 milijonov majhnih kmetij. Te pestijo sušna obdobja, za pregon škodljivcev pa morajo kmetje uporabljati veliko pesticidov, s čimer ponovno obremenjujejo okolje. S preprostimi rastlinjaki kmetom omogočajo, da porabijo več kot 90 odstotkov manj vode za namakanje, prav tako pa odpadejo stroški za pesticide.