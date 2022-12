Ugotovil je namreč, da ljudje zaradi spremenjenega načina življenja vse manj pazijo na naravo, to pa je želel spremeniti z več projekti, ki jih je priklical k življenju. V Lagosu je s pomočjo prostovoljcev, ki jih je navdušil za zaščito okolja in živali, na zemljišču svojega prijatelja zgradil zatočišče za divje živali, katerih število se je v minulih letih zaradi lova močno zmanjšalo. Redno hodi na tržnico, kjer lovci prodajajo ulovljene živali, in jih poskuša prepričati, da mu jih prepustijo v oskrbo. V zatočišču ranjene živali oskrbijo in jim z ustvarjanjem v divjini podobnega habitata poskušajo omogočiti tudi vnovično razmnoževanje. Zatočišču so dogradili še botanični vrt, oboje pa je odprto za mlade obiskovalce, ki jim z ogledom živali in rastlin poskušajo približati skrb za okolje. S prostovoljci Mogbo redno tudi odstranjuje smeti v lokalnih skupnostih in tamkajšnje ljudi spodbuja k trajnostnemu ravnanju z naravo. Zamislil si je tudi posebno modno revijo, na kateri se mladi kreativci preizkušajo v ustvarjanju novih oblek, ki jih izdelujejo iz recikliranih odpadkov. Mogbo si želi dejavnost svoje nevladne organizacije v prihodnjih letih še razširiti. Rad bi ustanovil še več zatočišč za divje živali. Na nigerijskih univerzah želi poučevati zaščito okolja in živali.