HNS sprejem nogometne reprezentance v hrvaški prestolnici pripravlja v sodelovanju s hrvaško vlado in mestom Zagreb.

Nogometaši bodo na zagrebško letališče prileteli v nedeljo pozno popoldne in se odpravili proti središču prestolnice po isti poti kot po osvojitvi srebrne kolajne na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji leta 2018, so sporočili iz HNS.

Glavni del sprejema bo potekal na Trgu bana Jelačića, kjer bo postavljen velik oder. Režiser dogodka bo filmski producent in voditelj priljubljenega hrvaškega kviza Potjera Joško Lokas.

Med glasbenimi točkami bodo predvideno nastopili Prljavo kazalište, Jura Stublić in skupina Film, Daleka obala, Dalmatino, Zaprešić Boys, Opća opasnost in Slavonia bend, hrvaško himno pa bo zapela klapa hrvaške vojne mornarice Sveti Juraj, so še sporočili iz HNS.