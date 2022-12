Z naskokom petdesetih glasov je najstnik, ki še vedno živi pri starših, premagal protikandidata in tako postal najmlajši temnopolti župan v zgodovini ZDA. Za kandidaturo se je odločil, ker je hotel svojim meščanom pomagati že sedaj, ne pa da bi šele s tridesetimi ali štiridesetimi leti stopil na pot lokalne politike. »Nikoli nisi premlad, da bi začel uvajati spremembe v svoji skupnosti,« pravi novoizvoljeni župan. Kot nepopisan politični list je doslej skromne izkušnje s politiko zbiral zgolj v dijaškem svetu, v volilni kampanji pa se je demokrat po politični pripadnosti zanašal še na nasvete župana iz Little Rocka. Njegovi cilji županovanja so v mesto vdahniti novo življenje. Rad bi ustavil izseljevanje iz mesta, zaradi česar so v Earlu številni zapuščeni domovi. Te bi porušil. Prav tako želi v mesto privabiti kakšno večjo trgovinsko verigo, saj se morajo meščani sedaj po nakupe večinoma odpravljati v bližnje večje kraje. Dotlej želi meščanom zagotoviti tudi javni prevoz do bližnjih nakupovalnih središč, prav tako pa načrtuje še popravila drenažnega sistema v mestu. Kljub temu da bodo izzivi županovanja zanj precejšnji, ne namerava opustiti šele začetega študija. Njegov poklicni cilj je nekoč postati tožilec.