Podjetje je hotelo investitorjem ponuditi možnost »trajnostnega razvoja« rezervata s turistično dejavnostjo le na prgišču razpoložljive površine. Delno bi lahko pozidali 17 otokov, investitorjem pa je podjetje s 70-letno pravico upravljanja otokov obljubljalo tudi možnost, da na enem izmed njih zgradijo kilometer dolgo pristajalno stezo za letala. Toda okoljevarstveniki so začeli biti plat zvona in opozarjati, da bi tudi tako omejen turistični razvoj otokov predstavljal grožnjo habitatu, kjer živi več ogroženih živalskih vrst (Napoleonove ribe, želve in morski psi). Čeprav indonezijski arhipelag šteje 17.000 otokov, je rezervat Widi pravi indonezijski in tudi svetovni biser, saj je eden zadnjih na svetu, kjer so koralni grebeni še povsem nepoškodovani. V nevladnih organizacijah Greenpeace in Monitor uničujočega ribarjenja so ugotavljali, da bi zasebno lastništvo in upravljanje otokov poleg tega, da bi ogrozilo zaščiteno morsko območje, škodilo tudi lokalnim obalnim skupnostim, ki bi jim verjetno omejili dostop do območij, kjer so ribarili od vekomaj. Odziv javnosti na načrtovano dražbo je bil tako zelo negativen, da si je indonezijska vlada premislila. Nenadoma so ugotovili, da podjetje, ki je ponujalo pravice do upravljanja otokov investitorjem, ni pridobilo vseh potrebnih dovoljenj, tudi okoljevarstvenega. Usoda majhnega koščka raja na Zemlji tako za zdaj ne bo odvisna od avkcijskega kladiva. Okoljevarstveniki so dosegli majhno zmago.