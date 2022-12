Volilna skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS - ZŠZ) je na položaj prvega moža krovne športne organizacije izstrelila novo ime. Gospodarstvenik Franjo Bobinac je ugnal oba aktualna podpredsednika Janeza Sodržnika in Tomaža Barado. V izjemno tesnem prvem krogu je izpadel Sodržnik, ki je ta mesec v intervjuju za Dnevnikov Objektiv dejal, da bo v tem primeru v drugem krogu podprl Bobinca. Tomaž Barada je v soočenju kandidatov teden dni pred volitvami izjavil, da si zmage v drugem krogu sploh ne želi, če ne bo že v prvem zbral največ glasov, saj bi to pomenilo, da mu podporniki na terenu lažejo v obraz. Njegov črni scenarij se je uresničil, predsednik uprave Gorenja pa je v drugem krogu prejel skoraj 54 odstotkov glasov ter dosegel prepričljivo zmago.

Novi predsednik OKS - ZŠZ ob izvolitvi ni skrival navdušenja, med fotografiranjem je celo dvignil palec. Volilna skupščina je potrdila, da je imel 64-letni gospodarstvenik izmed trojice kandidatov najnatančnejše izračune s terena, vseeno pa je priznal, da ni vedel, kdo od tekmecev se bo uvrstil v drugi krog. Franjo Bobinac je pred štirimi dnevi zapustil položaj predsednika Rokometne zveze Slovenije, ki ga je opravljal 14 let, ostaja pa član izvršnega odbora Evropske rokometne organizacije.

»Od tega trenutka naprej sem predsednik vseh. Ne zgolj tistih, ki so me podprli, temveč tudi vseh, ki me niso. Vesel sem, da se je slovenski šport odločil za spremembo. Ne napovedujem revolucije, temveč evolucijo. Menim, da je olimpijski komite v preteklosti storil veliko dobrega, da nekateri zaposleni delajo solidno, nekateri celo odlično. V naslednjih dneh se bom pogovoril z vsemi. Ob tej priložnosti bi se tudi zahvalil za opravljeno delo Bogdanu Gabrovcu. Kar je dobrega, bomo nadgradili, naredili pa bomo tudi veliko novega,« so bile prve besede Franja Bobinca, ki obljublja, da bo sredstva v športu podvojil s 26 na 52 milijonov evrov. Obljublja pa tudi boljše čase ne zgolj vrhunskemu športu, od koder je prejel največ glasov, temveč tudi vsem drugim organom večplastne organizacije.

Bobinac je prejel popolno podporo tudi pri izvolitvi podpredsednikov. Več kot 80 odstotkov delegatov na skupščini je podprlo odbojkarskega šefa Metoda Ropreta in predsednika Smučarske zveze Slovenije Enza Smrekarja, Mirana Kosa, ki je v zadnjem hipu nadomestil Polono Rifelj, pa 73 odstotkov. Četrta podpredsednica bo Katja Koren Miklavec, ki so jo izvolili športniki in olimpijci. V izvršni odbor so bili medtem izvoljeni Jošt Dolničar, Darja Gabrovšek Polajnar, Fiona Johnson, Pavel Marđonović, Andrej Ribič, Stane Rozman, Stanko Glažar, Boštjan Tušar, Matjaž Rakovec, Borut Knavs, Zoran Kačičnik, Tadej Peranovič, Jernej Kovačič, Miran Muelner, Dejan Crnek, Miroslav Cerar, Damjan Lazar, Raša Sraka Vuković in Vojka Ravbar.

Nekdanji predsednik Bogdan Gabrovec se je zaradi obsodb v javnosti, da podpira svojega kandidata, izločil iz vodenja skupščine, namesto njega pa je mikrofon prevzel celjski odvetnik Aleksander Cmok. Kandidati so imeli pred glasovanjem pet minut časa, da predstavijo svoj program. Tomaž Barada je svoje posvetilo »Dajmo športu glavno besedo« predstavljal deset minut, Franjo Bobinac »Šport si zasluži več« sedem minut in pol, Janez Sodržnik pa »Zmago za vse« slabih osem minut.