Uprava za varno hrano je nadzor v zadrugi opravila po tem, ko je organizacija AETP v obrat namestila skrite kamere. Kot izpostavljajo v Račah, gre za nezakonito ravnanje.

Uradnih ugotovitev uprave v kmetijski zadrugi še niso prejeli, so pa danes v sporočilu za javnost poudarili, da je njihov objekt zgrajen po najsodobnejših standardih in tehničnih zahtevah slovenske in evropske zakonodaje, kar je potrdila tudi uprava.

Njihovo delo temelji na načelih analize tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk, v okviru klavnice pa delujeta še dve službi, ki sta po zagotovilih zadruge nenehno prisotni v objektu ter skrbita za varnost živali in hrane. Gre za veterinarsko službo in Bureau Veritas, so zapisali.

»Veterinarska služba ima v objektu nenehno veterinarje, ki skrbijo, da se vse delo v klavnici vrši skladno s predpisi in zagotavlja varnost živil. Bureau Veritas skrbi za sledljivost dela ter kvalitativno oceno živali. Zelo pomemben je centralni register, ki nam omogoča preverbo porekla živali, saj kot rečeno delujemo v t. i. shemi izbrana kakovost in odkupujemo samo slovenske živali,« so poudarili v sporočilu.

Posnetki kažejo, da se postopki klanja živali ne izvajajo po pravilih

Zapisali so še, da so podvrženi nenehnim pregledom, tudi s strani inšpektorjev EU. »To dejstvo pozdravljamo, saj se zavedamo pomena varne in kakovostne hrane ter pomena pravilne in humane izvedbe zakonodaje, ki se tiče zakola. V vseh letih naše dejavnosti vsi ti nadzori niso pokazali večjih nepravilnosti,« so izpostavili in dodali, da so ugotovljene pomanjkljivosti vedno nemudoma odpravili, kar bodo storili tudi tokrat.

Podpirajo tudi vse morebitne spremembe zakonodaje, ki jih je danes omenila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varnost rastlin, saj si, kot izpostavljajo v zadrugi, prizadevajo za stroge standarde na področju varnosti živali in naše hrane.

Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan je danes izpostavil, da prvi izsledki inšpekcijskega nadzora v klavnici KZ Rače glede na pridobljene posnetke kažejo, da se postopki klanja živali ne izvajajo po pravilih. A inšpekcija dokazov za to ne more pridobivati iz posnetkov, sama pa ne more zagotavljati neprestanega nadzora nad izvajanjem postopkov v klavnicah.