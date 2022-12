Najnižja osnovna bruto plača v panogi znaša 529 evrov bruto in s tem daleč pod minimalno plačo, ki je letos pri 1074,43 evra bruto. Socialni partnerji so se dogovorili za 51,2-odstotni dvig, s čimer bo od 1. januarja znašala 800 evrov, so sporočili iz sindikata.

Povprečna bruto plača v dejavnosti gostinstva je v prvih osmih mesecih leta znašala 1427,09 evra. »Naš cilj je bil jasen. Z dvigom najnižje osnovne plače smo želeli vsaj deloma poseči v izrazito nizke plače v gostinski dejavnosti,« so izpostavili.

Kot so pojasnili, so s strani predstavnikov delodajalcev naleteli na absolutno blokado še sprejemljivega dviga najnižje osnovne plače, njihov pogled pa je, kot so dodali, izhajal iz zelo specifičnih okoliščin. »Družba Hit Nova Gorica je namreč v preteklosti v primerjavi z ostalimi družbami v dejavnosti razvila povsem drugačen in neprimerljiv plačni model,« so pojasnili.

Podrobnosti plačnega modela v tej družbi sindikat ne pozna, je pa Hitova uprava posredovala podatek, da povprečna plača v družbi znaša 2483 evrov. »Na podlagi tega smo sklepali, da višina najnižje osnovne plače in iz tega izvedene osnovne plače delovnega mesta ne vpliva bistveno na višino plač zaposlenih, saj je pretežni del plače dosežen z različnimi dodatki, ki pa jih kolektivna pogodba za dejavnost gostinstva in turizma in skoraj vsi ostali delodajalci v tej dejavnosti ne poznajo in jih ne uporabljajo,« so pojasnili v sindikatu.

Težava ostaja odprava plačnih nesorazmeri

Kot so sporočili, so sprejeli predlog delodajalcev in iz sistema na novo dogovorjene višine najnižje osnovne plače izločili igralnico. »Naša odločitev ni bila sprejeta z zadovoljstvom, upamo, da je zgolj začasna, vse pa je odvisno od uprave družbe Hita in v njej organiziranih sindikatov,« so dodali.

Na pogajanjih so se dogovorili, da se z novim letom zviša tudi povračilo stroška kilometrine iz sedanjih 0,18 evra na 0,19 evra, prav tako se bo s 1. januarjem zvišalo povračilo stroška prehrane iz 5,38 evra na 5,60 evra. Strošek prehrane se bo usklajeval vsakih šest mesecev s količnikom rasti cen prehrambenih izdelkov.

V SGIT z izkupičkom, konkretnim dvigom najnižjih osnovnih plač, niso povsem zadovoljni, vendar so ob tem z delodajalci sprejeli dogovor, da februarja znova sedejo za pogajalsko mizo. Pogajali se bodo za celovito prenovo kolektivne pogodbe dejavnosti. To so z aneksom podaljšali do 31. decembra 2023.

»Velik problem še vedno ostaja odprava plačnih nesorazmerij, ker se osnovne plače niso dvigovale ob vsakokratnem dvigu minimalne plače. Verjamemo, da se bomo v prihodnjem letu na pogajanjih pogovarjali tudi o plačnem sistemu, ki bo odražal realno ceno dela,« so zapisali v sporočilu za javnost.