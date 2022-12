Storitev ponuja preprosta in varna brezstična plačila ter shranjevanje virtualnih debetnih ali kreditnih kartic na mobilnikih in drugih z operacijskima sistemoma android ter pametnimi urami z operacijskim sistemom wear os.

Komitenti banke, ki so imetniki debetne kartice Activa Visa Inspire, bodo lahko svojo kartico z dobroimetjem hranili v digitalni denarnici Google wallet na svoji digitalni napravi in tako plačevali na vseh prodajnih mestih, kjer sprejemajo brezstično plačevanje. Poleg plačilnih kartic bodo lahko imetniki debetne kartice v Googlovo digitalno denarnico shranili tudi kartice zvestobe, vozovnice za javni potniški promet in vstopnice za dogodke. Komitenti, ki želijo uporabljati svojo kartico Activa Visa Inspire s storitvijo Google Pay, lahko prenesejo aplikacijo Google Wallet iz trgovine Google Play.

Kartica Visa se v digitalno denarnico registrira z uporabo storitve Visa Token, ki ščiti transakcije z odstranitvijo občutljivih podatkov o plačilnem računu in povezavo računov Visa s povezanimi napravami. V primeru izgube ali kraje pametnega telefona lahko uporabnik preprosto uporabi funkcijo »Poišči mojo napravo«, kjer ima možnost, da takoj in od koder koli zaklene svojo napravo, jo zaščiti z novim geslom ali celo izbriše svoje osebne podatke.