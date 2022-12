Twitter je račune zaprl tudi več neodvisnim novinarjem, poroča španska tiskovna agencija EFE. Nekateri novinarji, ki jim je podjetje zaprlo račune, so pred tem poročali o tem, da je Twitter v sredo zaprl račun @ElonJet, ki je sledil letom zasebnega letala Muska.

Musk, ki je po nakupu Twitterja konec oktobra zagotavljal, da se tega računa ne bo dotaknil, saj je zavezan svobodi govora na družbenem omrežju, je v sredo spremenil pravila in prepovedal, da bi tviti v realnem času razkrivali lokacijo oseb.

Zakaj so v četrtek zaprli račune več novinarjev, pri Twitterju niso pojasnili. CNN in New York Times sta zahtevala pojasnila od Twitterja o spornem zaprtju računov novinarjev.

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je danes »samovoljno zaprtje računov novinarjev« označila za zaskrbljujočo in napovedala možnost sankcij EU proti Twitterju. V tvitu je opozorila, da novi evropski zakon o digitalnih storitvah, ki naj bi za tehnološke velikane začel veljati prihodnje poletje, »zahteva spoštovanje svobode medijev in temeljnih pravic«. To se še krepi v evropskem aktu o svobodi medijev, je dodala in poudarila, da se mora Musk tega zavedati.

Tudi Nemčija je izrazila zaskrbljenost zaradi svobode medijev. »Svobode medijev se ne sme poljubno vklapljati in izklapljati,« je zapisalo nemško zunanje ministrstvo na svojem računu na Twitterju. Nad tvitom je objavilo posnetek zaslonov osmih zaprtih računov novinarjev, »ki tudi nam ne morejo več slediti, nas komentirati ali kritizirati«. »S takšnim Twitterjem imamo težave,« so dodali.