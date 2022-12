Prvi imeni turnirja, kapetan Argentine Lionel Messi in francoski napadalec Kylian Mbappe sta do zdaj dominirala na mundialu in sta s po petimi goli tudi skupaj na vrhu lestvice strelcev. Za nameček sta oba zvezdnika, ki se borita za zlato kopačko, soigralca v Franciji pri pariškem klubu PSG, ki je v katarski lasti.

A za zdaj je to svetovno prvenstvo v Katarju veliko bolj Messijevo kot Mbappejevo - četudi oba skupaj vodita na lestvici strelcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Medtem ko je nedeljski finale na stadionu Lusail bržkone Messijeva zadnja priložnost za največji naslov v svetovnem nogometu na njegovem že petem mundialu, pa bi lahko Mbappe pri rosnih 23 letih osvojil še drugi svetovni naslov.

»Zadnja tekma v moji karieri na svetovnem prvenstvu bo finale,« je dejal Messi, ki že več kot 16 let lovi najpomembnejši naslov med vsemi. Če bi Argentinci v nedeljo zmagali, bi s svetovnim, celinskim in z olimpijskim naslovom postali prvi po že pozabljeni generaciji urugvajskih igralcev v letih 1924 do 1930.

Messi bi vse svoje lovorike zamenjal za svetovno zvezdico

Seveda 35-letni Messi prednjači v primerjavi obeh superzvezdnikov po številu mednarodnih tekem in golih. Za mnoge najboljši nogometaš v zgodovini, ki ima rekordnih šest naslovov najboljšega nogometaša leta, je v preteklosti večkrat dejal, da bi vse svoje lovorike takoj zamenjal za svetovno zvezdico, ki manjka v njegovi slavni karieri. Če bi mu v nedeljo to uspelo, bi se končno tudi po lovorikah povzpel na raven svojega idola Diega Maradone. Kultni nogometaš, ki je umrl pred dvema letoma, je Argentino leta 1986 popeljal do druge in zadnje zmage na SP.

Messi je osvojil 37 naslovov na klubski ravni, ob tem ima z reprezentanco tudi olimpijsko zlato iz 2008 ter lansko Copo Americo. Na 1002 tekmah je dosegel 791 golov in 350 podaj, v reprezentanci pa ima 171 mednarodnih tekem in 96 golov. Na ravni mundialov je Messi z 11 zadetki postal argentinski rekorder, v nedeljo pa bo odigral tudi svojo 26. tekmo na SP, s čimer bo postal rekorder po številu nastopov pred Nemcem Lotharjem Matthäusom, so zapisali pri avstrijski agenciji APA.

Mbappe kot otrok lepil stene s plakati Cristiana Ronalda

Mbappe do takšnih številk vsaj za zdaj še ne more priti. Poleg naslova svetovnega prvaka 2018 in zmage v ligi narodov 2021 ima napadalec na klubski ravni »le« pet naslovov prvaka, tri pokale in dva ligaška pokala v Franciji. Svoj prvi naslov v ligi prvakov bi lahko Mbappe osvojil čez nekaj mesecev skupaj s svojim kolegom pri PSG Messijem, ki je najpomembnejše klubsko tekmovanje osvojil že štirikrat s prejšnjim klubom Barcelono.

Messi je bil prvič okronan za zmagovalca lige prvakov leta 2006 - približno v tem času je Mbappe polepil stene svoje otroške sobe s plakati Cristiana Ronalda, kot kažejo fotografije, ki so se ravno pred finalom pojavile v javnosti.