Na prvih dveh mestih sta bili Italijanki. Vodilna v smukaškem seštevku Sofia Goggia, ki je osvojila zmagi na obeh smukih v Kanadi, je za rojakinjo zaostala 29 stotink sekunde. Tretje mesto je pripadlo domačinki Corinne Suter (+0,73).

Zmagovalka Curtoni je izkoristila startno številko 2, kar se je izkazalo za odločilno. Iz tekmovalke v tekmovalko so se namreč razmere na progi ob sneženju slabšale. Curtoni je prišla do še druge smukaške zmage v svetovnem pokalu po zmagi na smuku v Banskem leta 2020.

Ima pa drugo mesto Goggie grenak priokus. Vodilna smukačica sezone si je namreč na progi poškodovala roko. Po koncu tekme so ji morali obvezati dlan, zaradi suma zloma pa je vprašljiv njen nastop na sobotnem drugem smuku na tem prizorišču. Za sobotni smuk je sicer vremenska napoved popolnoma drugačna, obetajo so sončne razmere in nižje temperature.

Med zmagovalkami dneva je bila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je na šestem mestu osvojila 40 nepričakovanih točk za skupni seštevek svetovnega pokala. Shiffrin je smuka in superveleslalom v Kanadi izpustila. Njena največja tekmica Slovakinja Petra Vlhova se je odločila, da ne bo nastopila.