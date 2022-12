Sodniki so ugotovili, da je vodil skupino, ki je v hlevu v vasi Zllashu vzhodno od prestolnice Priština zadrževala najmanj šest kosovskih Albancev, obtoženih sodelovanja s Srbi. Zapornike so pretepali z železnimi palicami in kiji za baseball, jih ubijali z električnim tokom, sežigali ter jim odvzemali hrano in vodo. Mustafa je osebno sodeloval pri pretepanju dveh pripornikov. Ena od žrtev je umrla, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Spoznali so ga za krivega več vojnih zločinov - samovoljnega pridržanja, mučenja in umora.

Sodnica Mappie Veldt-Foglia je ob tem izpostavila, da je to prva sodba tega sodišča, izrečena zaradi obtožb o vojnih zločinih. V prvi sodbi je namreč sodišče maja letos dva nekdanja pripadnika OVK obsodilo na štiri leta in pol zapora zaradi ustrahovanja prič.

50-letni Mustafa, ki so ga aretirali leta 2020, ko je delal kot svetovalec na kosovskem obrambnem ministrstvu, je septembra lani na začetku sojenja posebno sodišče primerjal z nacističnim Gestapom, tajno policijo v nacistični Nemčiji. Izrekel se je za nedolžnega. Na sojenju so zaslišali skoraj 30 prič.

Sodišče je zaradi vojnih zločinov obtožilo več nekdanjih visokih poveljnikov OVK

Posebno sodišče je po kosovskem pravu ustanovljeno sodišče mednarodnih sodnikov, ki so ga ustanovili leta 2015 za vojne zločine OVK med in po kosovskem konfliktu. Obravnava zločine, ki jih ni preiskovalo Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki je delo končalo decembra 2017.

Ustanovili so ga po objavi poročila posebnega poročevalca Sveta Evrope Dicka Martyja leta 2011, v katerem je OVK očital hude vojne zločine, od ugrabitev in množičnih usmrtitev do trgovine z organi. Financira ga EU, da bi zaščitila priče, ki so izpostavljene pritiskom in grožnjam, saj nekdanji poveljniki OVK še vedno prevladujejo v političnem življenju na Kosovu.

Zaradi vojnih zločinov je sodišče obtožilo več nekdanjih visokih poveljnikov OVK, vključno z nekdanjim kosovskim predsednikom Hashimom Thacijem, ki je po objavi obtožnice leta 2020 odstopil, vendar v svoji državi še vedno velja za junaka.