Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je danes na skupni novinarski konferenci delodajalskih organizacij postregel z izračunom - slovenska podjetja so prejšnji teden v povprečju dobivala ponudbe za dobavo električne energije v višini 460 evrov za MWh, ob upoštevanju intenzivne pomoči po zakonu to pomeni ceno 316 evrov za MWh. »To je še vedno bistveno višja cena, kot jo ima naša konkurenca po Evropi,« je opozoril.

V aktualni energetski krizi gospodarstvo od države ne pričakuje velikega obsega pomoči, želi si le konkurenčnih pogojev v Evropi, je dejal Šimonka. Spomnil je, da so se nekatere države zaradi previsokih cen na evropskih borzah odločile za samostojno pot in uvedle kapico na cene energentov, in tudi sam vidi rešitev v omejitvi zgornje meje cene elektrike, po kateri so slovenska podjetja dolžna kupovati elektriko.

Cvar: S temi cenami ne moremo konkurirati na evropski ravni, kaj šele globalno

Da si želijo le konkurenčnih pogojev poslovanja, so zatrjevali predstavniki vseh delodajalskih organizacij. »S temi cenami ne moremo konkurirati na evropski ravni, kaj šele globalno,« je dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Tudi Cvar je ocenil, da zakon, ki ga danes sprejema DZ, ne bo zadoščal. Predsednik Združenja Manager Andrej Božič pa je dodal, da za resen standard, ki pritiče evropski državi, industrijo potrebujemo. »Ta rabi več energije, zato moramo zagotoviti, da bo cena energije v Evropi konkurenčna,« je dejal.

Z visokimi cenami energentov se soočajo tudi trgovska podjetja. »Pred nami je zelo težko obdobje,« je dejala predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah, prepričana, da bodo maloprodajne cene decembra in predvsem januarja eksplodirale. Dobavitelji in trgovina namreč ne bodo vzdržali, saj rezerv nimajo več, bruto marže pa so pri nas med najnižjimi v EU.

»Bolj se ukvarjamo s tem, kdo bo koga varoval, kot pa z resnimi gospodarskimi vprašanji,« pa je bil kritičen predsednik ameriško-gospodarske zbornice AmCham Slovenija Blaž Brodnjak. Globalne dobavne verige se premikajo v Evropo in slovensko gospodarstvo je po njegovih besedah pripravljeno nasloviti in izkoristiti to zgodovinsko priložnost. »A če cene elektrike ne bodo konkurenčne, ne bo tako,« je opozoril.

Predlogu zakona se kljub kritikam opozicije obeta podpora

Vladnemu predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki med drugim predvideva subvencioniranje cene elektrike in plina, se danes v DZ obeta podpora. Podprla ga bo koalicija, v SDS mu ne bodo nasprotovali. V opoziciji so kritični, da so rešitve nezadostne in prepozne. Vladna stran že januarja napoveduje popravke.

Poleg subvencioniranja cen elektrike, plina in pare zakonski predlog predvideva še shemi za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo s ciljem ohranjanja delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ukrepi so ocenjeni na 1,2 milijarde evrov, od tega 850 milijonov evrov za subvencije elektrike in plina, 100 milijonov za shemi za ohranjanje delovnih mest, 200 milijonov pa za ohranjanje likvidnosti.

Gospodarski minister Matjaž Han je priznal, da z nastalim položajem ni najbolj zadovoljen. Zadovoljen je s samo zasnovo predloga, a številke glede cene elektrike še ne gredo skupaj s cilji. Zasnovan je bil namreč na podlagi tržne cene največ 350 evrov za megavatno uro. Pri tem je minister kritičen do ukrepov EU za omejitev visokih tržnih cen.

Ker tržne cene ostajajo izjemno visoke - gospodarstvo na primer toži, da dobiva ponudbe, ki presegajo celo 500 evrov za megavatno uro - Han v zakonskem predlogu vidi rešitev, ki jo bo treba še dopolniti, verjetno že v začetku januarja, da bo res čim bolj v pomoč gospodarstvu.

Spomnil je, da je vlada zakonski predlog pripravila v sodelovanju z delodajalskimi združenji, upoštevala kolikor je mogoče njihovih pogledov in zanj predvidela veliko več sredstev kot za do zdaj sprejete ukrepe za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energije. A to bo verjetno vseeno premalo, ugotavlja.

V NSi bodo glasovali proti, SDS pa zakonu ne bo nasprotoval

Zoran Mojškrc iz SDS je ocenil, da ima danes obravnavani predlog bistveno večji finančni učinek od do zdaj sprejetih ukrepov, a da v gospodarstvu vseeno glasno opozarjajo, da se ne rešuje osnovnega problema visokih cen v ponudbah za elektriko v 2023. Zato bo učinek nezadosten in gospodarstvu ne bo pomagal v zadostni meri, je dejal poslanec. Kolege je pozval k podpori dopolnilom opozicije in s tem k upoštevanju predlogov gospodarstva. »Ker pa je vsaka pomoč boljša, kot da je ni«, predlogu zakona v poslanski skupini SDS ne bodo nasprotovali.

Bolj dramatičen je bil Jožef Horvat iz NSi. V poslanski skupini bodo glasovali proti, ker je način, na katerega se vlada loteva krize v gospodarstvu, po njihovi oceni neresen. V gospodarstvu po njegovih besedah vre. Spomnil je, da bo strošek energije tudi ob državni pomoči tri- do štirikrat višji kot do zdaj.

»Pomoč je nezadostna in prepozna,« je bil jasen Horvat. Številna podjetja po njegovih besedah ne bodo mogla preživeti naslednjih mesecev, ljudje bodo izgubljali službe. Prepričan je, da bi lahko ceno elektrike za mala in srednja podjetja enostavno določili pri največ 200 evrih za megavatno uro in tako rešili veliko večino gospodarstva. »A zakaj enostavno, če lahko zapletemo,« je ponazoril.