»Koalicija je potrdila zakon o finančni upravi, ki omogoča tajno sledenje državljanom brez sodne odredbe. Trg republike se polni, civilna družba je na nogah, v Ljubljani ponovno zmanjkalo koles,« je ob včerajšnji potrditvi novele zakona o finančni upravi tvitnil prvak NSi Matej Tonin. Piker komentar je letel na to, da lahko finančni inšpektorji po novem ob sumu najhujših kršitev davčnih predpisov na vozila s spornim blagom tajno namestijo sledilne naprave s sistemom GPS. Furs bo o uporabi ukrepa presojal interno, brez odobritve sodišča.

Opozicija pogreša petkove kolesarje

Namestitev bi predlagal finančni inšpektor, odločitev pa bi sprejela oseba, ki bi jo za to pooblastil predstojnik. Ministrstvo za finance namreč ocenjuje, da bi sodna odredba zmanjšala učinkovitost vodenja postopkov oziroma preiskav. »Gre za prikriti preiskovalni ukrep, ki posega v zasebnost državljanov, ki sodelujejo pri prevozu blaga. Če bi takšno rešitev kakšno leto nazaj prinesla naša vlada, bi v Sloveniji zmanjkalo koles,« je bil slikovit tudi Toninov strankarski kolega Jožef Horvat. Kritični so bili tudi v SDS. Poslanka Anja Bah Žibert je komentirala, da si tudi ona želi, da bi finančna uprava delovala karseda učinkovito, a da bi bil pri tajnem sledenju na mestu zunanji nadzor nad ukrepom.

V opoziciji so opozorili, da tudi v uradu informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik menijo, da bi bilo ustrezneje, če bi finančni inšpektorji sledilnike nameščali samo, če bi dobili zeleno luč sodišča. Horvat je poleg tega opozoril na mnenje pravnika Rajka Pirnata, ki je komentiral, da bi moral predlagatelj bolj jasno razložiti, zakaj bi bila ureditev, ki bi predvidevala sodno odredbo za uporabo tajnih metod in sredstev, tako obremenjujoča, da ukrepa sledenja ne bi mogli izvajati. V razpravi medtem nismo slišali ustreznega pojasnila, zakaj pristojni dežurni sodniki ne bi mogli v ustreznem časovnem okviru odločiti o uporabi sledilne naprave.

Neenotna tudi koalicija

Glede novele si sicer niso bili enotni niti znotraj koalicije. Ob glasovanju je bilo resda prisotnih 77 poslancev, a so spremembe ob 38 glasovih za in 28 proti potrdili izključno poslanci Svobode, v SD in Levici pa so se zaradi nestrinjanja z določbami glede sledenja vzdržali. Od poslancev Svobode smo slišali pojasnila, da ukrep ni vezan na sledenje fizičnim osebam, temveč na blago. Informacijska pooblaščenka je glede tega opozorila na dvom, ali bo v praksi res mogoče ločiti podatke o lokaciji blaga od podatkov o osebah. V Dnevniku smo sicer že poročali, da so problematične predvsem pošiljke, ki pridejo v Slovenijo in na katerih piše, da bodo potovale naprej, vendar v resnici ne zapustijo EU, temveč se predelajo v tobačne izdelke. Tobačni listi recimo niso obremenjeni s trošarinami.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič je ponovil, da gre za upravni postopek oziroma za odmero davka v posebno hudih primerih in da se nikakor ne bo sledilo osebam zaradi nekaj zavojev cigaret. »Pogovarjamo se o zabojnikih oziroma o cisternah, ne o zavoju cigaret. Tu gre za velike količine, gre za posebna tveganja, saj šele v tem primeru dosežete tiste meje, ki so predvidene za posebno hude prekrške,« je dejal Božič in ocenil, da bo šlo morda za nekaj primerov na leto. Poslanka Svobode Monika Pekošak je sicer izpostavila predlog, da se izvajanje teh določb v praksi spremlja in po potrebi pripravi ustrezna sprememba.

Spremembe zakona o finančni upravi sicer ob najbolj polemičnih določbah o sledenju odpravljajo tudi nekatere določbe, zapisane v zakon marca letos. Tako se ponovno uvaja trajni mandat za direktorje finančnih uradov, odpravljata pa se kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih in ukrep dodelitve zadeve drugemu inšpektorju v primeru kršitve vodenja in odločanja v posameznem postopku. x