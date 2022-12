Na ravni glasbene interpretacije to predvsem pomeni, da odpadejo barvno razkošje in močni dinamični vzponi, zato je dirigent Robert King iskal drugje in se osredotočal predvsem na detajle. Svojo priložnost je našel v izraziti ritmični pregnantnosti, povezani z jasno odmerjeno in čim bolj raznoliko artikulacijo ter nato tudi s premišljenim fraziranjem. Prav iz takšnih natančnih detajlov je nato gradil raznoliko celoto – kdor je natanko prisluhnil, je lahko zaslišal tudi paleto barv, ki se je seveda odpirala na bistveno manjšem diapazonu kot Beechamova, a je moral priznati, da je takšna vase obrnjena, rahla glasbena mavrica vendarle bolj iskrena in bližje originalu. V takšni glasbeni konstelaciji je še posebno navdušil zbor. Skoraj nemogoče si je predstavljati, da je zasedba zgolj 18 pevcev premogla toliko sonornosti, nato pa tudi najrazličnejših dinamičnih in celo barvnih nians. Še posebno je bila gibljiva v dinamičnem smislu in precizna v gostejšem polifonem stavku. Z izjemo skupine basov so se zdeli pevci zliti v enotno zvočno gmoto, ki diha kot en sam organizem, kar je najbrž posledica izjemne selekcije pevcev in nato tudi premišljenega dela.

Zanimivo pa kakšne podobne izjemnosti niso izkazovali izbrani pevski solisti. Vsi so se seveda skladali s splošnim konceptom – jasna je bila njihova izreka, prednost so dajali izraznemu detajlu pred zvočno izdatnostjo, toda mestoma so bili nekateri tehnični (bas) primanjkljaji, zvočna disperzija pa tudi kak intonančni zdrs kar preveč očitni. Pevci so bili močnejši v vmesnem polju med izrekanjem besedila in tonskim barvanjem kot v čisti vokalni produkciji, kar je bilo v nenavadnem nesorazmerju s popolnostjo zbora. Kar je razkrivalo naslednji paradoks podobnih izvedb, ki iščejo svoje spodbude v historični izvajalni praksi – namenska nepopolnost pevskih solistov, ki naj nas bi vračali v Händlov čas, je bila »poročena« s tako rekoč popolno profesionalnostjo zbora in izredno verziranostjo inštrumentalistov, ki so sledili najmanjšemu dirigentovemu vzgibu. Tako smo poslušali Mesijo, ki se ni razpirala navzven, temveč je iskala in tudi uspešno našla notranji detajl in bogastvo.