Po navedbah regionalnega zdravstvenega centra v Ayacuchu je do novih spopadov prišlo v različnih delih mesta, v njih pa naj bi bilo poškodovanih več kot 300 ljudi. Policija trdi, da je med poškodovanimi več kot polovica policistov. Po podatkih perujskega ministrstva za zdravje je doslej v nemirih, ki so izbruhnili po aretaciji Castilla prejšnji teden, umrlo že skupno 15 ljudi.

Levičar Pedro Castillo je skušal prejšnji teden razpustiti parlament, ki ga nadzorujejo desni politiki, vendar pa je kongres nato odstavil njega, vojska in policija pa se nista postavili na njegovo stran. Po aretaciji je bilo najprej mirno, nato pa so se njegovi podporniki po državi zbudili in sprožili nemire. Perujski obrambni minister Albert Otarola je zato v sredo uvedel 30-dnevne izredne razmere po vsej državi.

Castillu so podaljšali pripor

Castilla nasprotniki obtožujejo upora proti državi in zarote. Če bo spoznan za krivega, mu po besedah državnega tožilca Alcidesa Diaza grozi do 10 let zapora. Vrhovno sodišče je njegov pripor v četrtek podaljšalo za 18 mesecev, saj se bojijo, da bi lahko pobegnil iz države. Pred tem je namreč poskušal zaprositi za azil na mehiškem veleposlaništvu v Limi, navaja AFP.

Podpredsednica Peruja Dina Boluarte, ki je po Castillovi odstavitvi prevzela njegov položaj, skuša protestnike pomiriti z obljubami o novih volitvah, za katere je rok v sredo že drugič skrajšala, tokrat na december 2023.

Nove volitve so ena glavnih zahtev protestnikov, ki podpirajo Castilla, med njimi pa so tudi domorodni prebivalci amazonskih regij v osrednjem in jugovzhodnem delu Peruja. Vendar pa jih obljube podpredsednice ne prepričajo, saj zahtevajo Castillovo takojšnjo izpustitev in razpis predčasnih volitev.