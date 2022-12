Izpustite Nanija!

Le tisti Ljubljančani, ki se načrtno izogibajo strogemu centru mesta, ne poznajo ptiča nanduja, podobnega noju, ki se ob boku skrbnika Janeza Cetine mnogokrat ponosno sprehaja po mestnih ulicah. Nande si je z različnimi članki in številnimi fotografijami na spletnih družbenih omrežjih prislužil naziv fejmiča in živalskega vplivneža. Te dni sreča ni na njegovi strani, pa tudi status pernatega zvezdnika mu ne pomaga. S Cetino sta namreč odpotovala na snemanje oddaje v Nemčijo, po čemer so lokalne oblasti žival zaplenile. »Obupan sem do konca,« je na facebooku zapisal Cetina, ki preživlja pravo kalvarijo. Pravi, da je imel s seboj vsa potrebna veterinarska potrdila, enega sta celo obiskala še v Münchnu, a so mu Nanija vseeno odvzeli. Malo je manjkalo, pa bi aretirali še njega, saj se mu je »strgalo«, ko je videl, s kakšnim vozilom so želeli nanduja odpeljati v zavetišče. »Množica je potegnila z mano. Policaji in inšpektorica so se us*ali, sklenili smo kompromis, da ga lahko sam odpeljem v ’strokovno’ oskrbo,« še opisuje Cetina. Pravi, da je prostor, v katerega so ga zaprli, grozljiv. On se je vmes že vrnil domov, Nani pa zaenkrat ostaja v Nemčiji. Za pomoč je zaprosil tudi novinarsko ekipo, ki je o ptiču posnela prispevek, se obrnil na ambasado … Tudi člani našega uredništva, veliki ljubitelji živali, si želimo, da se nandu čim prej živ in zdrav vrne nazaj v ljubeč dom. Svoboda za Nanija!

Idiot v tovornjaku?

Ne, ustvarjalci rubrike nismo tako nesramni, da bi voznike obkladali s takimi žaljivkami. Naslov smo si izposodili od skupine na spletnem forumu Reddit, v kateri se je znašel posnetek voznika tovornjaka, ki je v Notranjih Goricah zapeljal v prenizek železniški podvoz in obtičal. »Mojster, tole pa ni variante,« je med snemanjem dogodka komentiral voznik, ki je z zanimanjem spremljal, ali se bo tovornjakarju uspelo rešiti iz nezavidljive situacije, v katero se je sam spravil. Vozniku pred seboj je celo nekajkrat potrobil, a je bilo prepozno. Trčenja ni mogel preprečiti. Dan kasneje je bil podvoz zaprt za ves promet.

Predrzna tatova

»Upam, da te najdejo pred mano, papak,« je eden od zaposlenih v Kinu Bežigrad komentiral drzno tatvino denarnice s šanka. Na twitterju je objavil posnetek varnostne kamere, s katerega je vidno, kako moški, oblečen v črno in s kapo na glavi, brezbrižno s šanka pograbi denarnico in jo pospravi v torbo. Le kak meter stran stojita dva natakarja, ki pa njegovega dejanja ne opazita. Tako tega nepridiprava kot drugega iz Tivolija policija še išče. Ta pa je v sredo čez dan v parku pritekel za moškim, se od zadaj zaletel vanj in mu iz rok iztrgal prenosni računalnik, potem pa zbežal. Povzročil je za okoli 1500 evrov škode.

Sosedi plačevali njegovo vodo

Še mnogo bolj predrzno (in tudi nepričakovano!) pa je bilo vedenje 67-letnika iz hrvaške Reke, ki ga policija sumi storitve kaznivega dejanja zlorabe zaupanja. V devetih letih je namreč kot predstavnik stanovalcev večstanovanjske zgradbe svoje sosede ogoljufal za okoli štiri tisoč evrov. Oni so namreč plačevali njegove položnice za vodo, v nekem trenutku pa tudi namesto njega prispevali v rezervni sklad. Policija ga je ovadila, kaj so storili njegovi sosedi, pa hrvaški mediji ne poročajo.

Služil s tujim pivom

Tudi zadnja zgodba tedenske rubrike se je odvila pri naših južnih sosedih. V njenem osrčju je avtomehanik, ki je kot član kluba malega nogometa na turnirjih prodajal pivo. Bilo je leta 2016, ko so mu zaupali ključ zabojnika, iz katerega je izmaknil šest 30-litrskih sodčkov piva in ga prodal znancu, namesto žejnim nogometašem. Čeprav so bili sodčki vredni 500 evrov, jih je prodajal po več kot polovični ceni in tako za več sto evrov oškodoval lasten klub. Krajo je kasneje tudi prikril, a ne pretirano dobro. Nekaj dni kasneje naj bi ga kriminalist med zaslišanjem večkrat udaril, tako s pestmi kot s kolenom v glavo. Ukazal mu je, naj bo tiho. Sčasoma je krivdo priznal in povedal, da je bil v tistem času mlad, nezaposlen in čisto brez denarja, s prodajo od piva pa si je malce izboljšal porazno materialno situacijo. Obsojen je bil na pogojno zaporno in dokaj nizko denarno kazen.