»Prizadevanja za iskanje in reševanje še 25 žrtev se nadaljujejo,« je navedla agencija in dodala, da so izpod plazu doslej rešili okoli 60 ljudi, od katerih je sedem poškodovanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah direktorja operativnega oddelka v malezijski gasilski in reševalni službi Nora Hishama Mohammada, je po dosedanjih podatkih umrlo 16 ljudi, 17 pa jih še vedno iščejo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Plaz se je v kampu v Batang Kaliju, ki leži približno 50 kilometrov severno od prestolnice Kuala Lampur, sprožil danes okoli 3. ure ponoči oziroma okoli 19. ure v četrtek po srednjeevropskem času. Takrat je bilo po navedbah reševalcev v kampu 94 ljudi.

Predsednik malezijske vlade Anwar Ibrahim naj bi danes obiskal kraj nesreče. Po navedbah malezijskih oblasti naj bi kamp deloval brez dovoljenja, njegovi upravljavci pa bi lahko bili kaznovani.

Zemeljski plazovi v Maleziji sicer niso redkost, še posebej po obilnem deževju, ki je ob koncu leta pogosto. Vendar pa v Batang Kaliju ponoči niso bili priča obilnim padavinam.