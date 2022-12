Nekaj po tretji uri ponoči je v kraju Vaulx-en-Velin v predmestju Lyona na vzhodu Francije v sedemnadstropni stanovanjski stavbi izbruhnil požar, v katerem je življenje izgubilo najmanj deset oseb, od tega pet otrok, starih med tri in 15 let. Še štirinajst ljudi je poškodovanih, med njimi so štirje v kritičnem stanju. Lažje poškodovana sta tudi dva gasilca.

Vzrok požara zaenkrat še ni znan. Najprej je zagorelo v pritličju, ogenj pa se je nato razširil v zgornja nadstropja. Z ognjenimi zublji se je borilo okoli 170 gasilcev. Francoski notranji minister Gérald Darmanin je že napovedal preiskavo, pohvalil je delo požrtvovalnih gasilcev.

»Samo pomislim na vse, ki so umrli, pa se mi vlijejo solze,« je za francosko televizijo BMF TV dejal eden sosedov. Drugega, ki živi le kakšnih sto metrov od stavbe, je ogenj zbudil. »Prebudili so me kriki, slišali smo, kako otroci kričijo. Odprl sem okna in opazil dim. Takoj smo šli ven,« je dejal. Sarem, kakor se je predstavil, je podobno kot ostali v skupnosti skušal čim prej najti kakšno lestev, da jo je odnesel do goreče zgradbe, s čimer je pomagal rešiti stanovalce prvega nadstropja.