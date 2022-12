Po informacijah je voznica avta pri zavijanju z Grablovičeve ulice levo na Zaloško cesto med spuščenima zapornicama zapeljala na tire, vanjo pa je trčil potniški vlak, ki je vozil iz smeri centra Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Odpeljali so jo v UKC Ljubljana, v nesreči se je lažje poškodovala.

Promet oviran dve uri

Voznico so iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci, ki so z vlaka pomagali tudi potnikom, po prvih podatkih pa nihče med njimi ni bil poškodovan, so nadalje pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Zaradi ogleda in odpravljanja posledic je bil na tem delu Zaloške ceste do okoli desete ure zvečer oviran tako cestni kot železniški promet. Zoper voznico je bil uveden prekrškovni postopek.