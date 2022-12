Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije: Končal v močvirju ali sestopil z Olimpa?

Po osmih letih opravljanja funkcije predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez bo Bogdan Gabrovec na današnji volilni skupščini v prostorih hotela Union dobil svojega naslednika. Želi si, da bi to postal Tomaž Barada, za katerega odkrito navija v predsedniški kampanji, Mariborčanu pa bosta nasproti stala Franjo Bobinac in Janez Sodržnik. Zmagovalec volitev bo šele tretji predsednik krovne športne organizacije, potem ko je od ustanovitve do leta 2014 OKS vodil Janez Kocijančič.