Na Otoku je bila včeraj največja enodnevna stavka medicinskih sester v zgodovini javnega zdravstva, nekdanjega britanskega ponosa, ki se je rodilo 6. julija 1948. Pat Cullen, predsednica sindikata Royal College of Nursing, ki je s pol milijona članic in članov največji sindikat medicinskih sester in tehnikov, babic in podpornega osebja na svetu, pravi, da je bil dan stavke tragičen za njihov poklic in tragičen dan za bolnike. Stavkalo je na desettisoče medicinskih sester in tehnikov, zaposlenih v javnem zdravstvu v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem (ne pa na Škotskem, kjer se še pogajajo s škotsko vlado, ki jim je ponudila 7,5-odstotni dvig plač). Če se konservativna vlada Rishija Sunaka ne bo vrnila za pogajalsko mizo, da bi se, kot pravijo v sindikatu, razumno pogajala o njegovi zahtevi po 19-odstotnem povišanju plač, bodo stavko ponovili 20. decembra.

Kljub stavki je nujno zdravljenje bolnikov, kot sta kemoterapija in ledvična dializa, včeraj potekalo ustaljeno. Stavka pa bo gotovo podaljšala sezname čakajočih na rutinsko zdravljenje, na katerih je že zdaj 7,2 milijona Otočanov.

Covidne junakinje

Sestre otoškega javnega zdravstva, ki je v največji krizi v zgodovini že zato, ker mu zaradi brexita (mnoge sestre iz EU so odšle), slabih plač in preobremenjenosti manjka okoli 50.000 sester, so bile požrtvovalne junakinje pomalem pozabljene bitke s covidno pandemijo. Takrat so delale noč in dan in Otočani so jim, kot vsem drugim zaposlenim, dolgo ploskali pred domovi in uradi vsak četrtek ob osmih zvečer. Med ploskajočimi so bili tudi ministri in nekdanji premier Boris Johnson. Ta ni mogel prehvaliti sester, ki so skrbele zanj, ko je sam tako hudo zbolel za covidom, da so njegovi ministri že pripravili skrivni načrt za hiter izbor naslednika v primeru smrti, kot je prišlo na dan pred kratkim.

Na tisoče medicinskih sester je na delovnem mestu zbolelo za covidom, več kot 150 jih je umrlo. Njihova požrtvovalnost ni edini razlog za to, da velika večina Otočanov razume razloge za stavko in jo podpira. Za eno najbogatejših držav na svetu je namreč sramotno, da si morajo številne med njimi zaradi draginje pomagati s tako imenovanimi bankami s podarjeno hrano.

Realne plače močno nižje

Oblasti trdijo, da je povprečna letna plača medicinskih sester nekaj višja od otoškega povprečja, ki znaša 34.000 funtov (39.000 evrov). Same pravijo, da je resnica daleč od tega, kajti vlada je pri izračunu upoštevala tudi zasebni sektor. Poleg tega je razkorak med sestrami na dnu lestvice in tistimi proti vrhu zelo velik. Stavkajoče pravijo, da zviševanje njihovih plač zaostaja za inflacijo že od leta 2010. Sindikat trdi, da so njihove današnje realne plače za deset odstotkov nižje, kot so bile pred dvanajstimi leti, ko so na oblast prišli konservativci in sprožili varčevalno politiko. Zahteva 19-odstotno povišanje plač, ki ga konservativna vlada razglaša za nestvarno. Ponudila je štiriodstotno zvišanje za to leto ter 6,5-odstotno z januarjem, kar je skupaj približno toliko kot inflacija.

Še vrsta drugih stavk

Draginjska kriza, nižanje realnih plač in nedavno zvišanje davkov sprožajo stavke tudi v drugih sektorjih. Železniški promet je bil v tem tednu oviran ne samo zaradi mraza in snega, ampak prve v seriji napovedanih 48-urnih stavk železničarjev. Za stavke so se odločili tudi poštarji, ki na stavkovne dneve ne bodo prinašali pisem (pakete bodo, zaradi božičnega obdarovanja) in ne bodo odpirali poštnih nabiralnikov. Zaradi plač, pokojnin in (ne)varnih služb stavkajo zaposleni v državni upravi, stavko pa je, zaradi sporov o plačah, pokojninah in pogodbah, napovedalo tudi okoli 70.000 zaposlenih v izobraževanju.