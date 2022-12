Neznosna lahkost vladanja in komuniciranja

Na začetku svoje poti sem kot »zelen« učitelj čez noč postal predsednik sveta šole. O delovanju in nalogah sveta nisem imel pojma in še danes ne vem natančno, zakaj sem sploh privolil. Verjetno si, ugibam za nazaj, kot tipični začetnik nisem upal reči ne. Predsedovanje svetu šole je potekalo brez težav, pri čemer so mi starejši kolegi veliko pomagali.