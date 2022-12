Sedmi poraz na osmi tekmi v evropskem pokalu je bil za košarkarje Cedevite Olimpije hladen tuš. Po vrnitvi poškodovanih igralcev so rasli v formi in odkrito računali na drugo zmago v drugokakovostnem evropskem tekmovanju, a po slabi predstavi ostali praznih rok. Položaj v skupini A se za njih vse bolj zapleta, saj so na zadnjem mestu s samo eno zmago in za Brescio ter Clujem zaostajajo za dve.

»Nismo v lahkem položaju. V prvih šestih krogih smo imeli zaradi poškodb močno skrajšano rotacijo, posledično pa so se kopičili porazi. Zdaj je za nas vsaka tekma na nož, posledično pa je večji tudi pritisk. Po drugi strani nam je ostalo še deset krogov. Zagotovo se ne predajamo, saj je to veliko tekem. Na vseh lahko zmagamo, zato moramo dvigniti glavo. Po uspehu ali neuspehu je cilj isti, da smo naslednji dan modrejši in še boljši,« ocenjuje trener Olimpije Jurica Golemac, ki se je take predstave po zmagi proti Partizanu bal in poskušal narediti vse, da do nje ne bi prišlo.

»Znova nam je manjkal pomemben igralec. Marko Jeremić je dobil proti Partizanu udarec v koleno, na ogrevanju pa ocenil, da ne more igrati. Proti Partizanu smo se čustveno spraznili, saj smo bili vsi močno osredotočeni na Beograjčane. Nismo imeli slabega treninga pred Brescio, a sem že na ogrevanju opazil, da nimamo prave energije.« Golemca je zmotilo tudi dejstvo, da so njegovi igralci v zaključku z nespametnimi potezami pri vodstvu za sedem točk nasprotniku z osebnimi napakami podarjali proste mete, s katerimi se je približal v trenutku, ko v igri ni našel pravih rešitev.

Trener Olimpije je veliko minut znova namenil Maticu Rebcu, zato nas je po tekmi zanimalo, kakšen je status Postojnčana, ki je dvakrat podpisal enomesečno pogodbo. »Reba je podpisal do konca sezone in ostaja z nami. Daje agresivnost v obrambi in dobro vodi napad,« je bil kratek in jedrnat Golemac.