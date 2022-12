Nedvomno in nedvoumno moramo pozdraviti to ažurnost in hitrost evropskega parlamenta v zadnjem času. Korupcijo v primeru Katarja in tamkajšnjega svetovnega nogometnega prvenstva so namreč odkrili, ko so tam že potekale četrtfinalne tekme, omenjeno resolucijo in »ukinitev dela z zakonodajnimi besedili«, povezanimi s Katarjem, pa so sprejeli, ko sta bila mimo tudi že polfinala. Tako da bodo Katarci verjetno zelo jezni, ko bodo bruseljski evroposlanci na njihov račun rekli še kako krepko dan ali dva po finalni tekmi in koncu svetovnega prvenstva.