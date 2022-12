Medtem ko je Anže Lanišek drugi skakalec svetovnega pokala, je drugi najboljši Slovenec v skupnem seštevku Peter Prevc na 19. mestu in niza uvrstitve med desetim in dvajsetim mestom. Na prvih šestih tekmah sezone so bile njegove uvrstitve 17., 16., 13., 15., 33. in 14. mesto. »En dan ista stvar deluje, drugi dan pa ne. Ko si nato preveč jezen, spet ni dobro. Ko naslednji dan nisi jezen, spet ni dobro. Treba je priti do točke, da zaupaš vase in si nato na skakalnici dovolj odločen. Jezo bo treba prestaviti v odločnost,« je trenutno stanje slikovito opisal 30-letni Peter Prevc, ki ga konec tedna v Engelbergu čakata še zadnji tekmi pred prvim vrhuncem sezone, 71. novoletno turnejo. Zaveda se, kje ima največje rezerve, zato ga čaka še veliko dela, da bo prikazal boljše predstave. »V skoku mi malo manjka prvih 50 metrov, da bi dobro začutil opremo in vse skupaj oddelal bolj sproščeno. Tako bi pridobil nekaj stopinj v rotaciji za drugi del skakalnice in imel daljše skoke. Glede opreme vse deluje zelo dobro, zato v tem ne morem iskati izgovorov,« je bil jasen Peter Prevc.

Razlika do Laniška je dve zaletni mesti

Če je Peter Prevc kapetan ekipe, je njen prvi zvezdnik po tekmovalnih dosežkih Anže Lanišek, ki ima v letošnji sezoni že po dve zmagi in drugi mesti ter četrto in 25. mesto. »Zelo sem vesel njegove konstantnosti vse tri konce tedna, čeprav je bilo vmes veliko premora. Le Kubacki in Lanišek sta bila konstantna, Granerud je v Titisee-Neustadtu malo popustil, zraven je še Kraft. Ne glede na to, kaj se dogaja na skakalnici ali med tekmo, je Lanišek v ospredju, kar daje dodatno mirnost celotni ekipi. Tako so odpravljeni vsi dvomi, če bi kdo pomislil, da smo med pripravami kakšno stvar naredili narobe ali pa da ne delujejo stvari z opremo. Dobimo le novo potrditev, da moramo stvari razčisti pri sebi. Kljub uspehom Laniška nisem pod nič manjšim pritiskom, saj se iz tega kroga, v katerem sem trenutno, ne prebijem. Sprašujem se, če je Lanišek sposoben tako dobro skočiti, zakaj nisem še jaz,« je bil po tradiciji zgovoren Peter Prevc. Na vprašanje, kako blizu je Lanišku na treningu, je slikovito odgovoril: »Dve zaletni mesti, enako kot na tekmi.« Ne izgovarja se na to, da ima smolo z vremenskimi razmerami, saj ima v letošnji sezoni dobro statistiko glede vetra.

Sem šele v tretjem mehurčku

Zelo zanimivo je njegovo razmišljanje o trenutnih razmerjih sil v svetovnem pokalu. »Prvi štirje, pet tekmovalcev v svetovnem pokalu je v svojem mehurčku in se borijo za najvišja mesta. Nato je naslednji mehurček s šestimi tekmovalci do enajstega mesta, nakar smo mi okoli 15. mesta. Tako se kar malo zacementiraš v to okolje in preskok v boljši mehurček je zelo težak,« je pojasnil najstarejši izmed petih otrok v družini Prevc, ki se že veseli tekem v Engelbergu, čeprav je skakalnica zanj velik izziv. Po tekmi v Ebgelbergu bodo imeli skakalci edini prost konec tedna do 2. aprila, ko bodo sezono sklenili na letalnici v Planici, le še med božičnimi prazniki. x

5 uvrstitev med desetim in dvajsetim mestom ima Peter Prevc na prvih šestih tekmah v letošnji sezoni: 17., 16., 13., 15. in 14. mesto.