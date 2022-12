Moram priznati, da ne spadam med potrpežljive voznike, hitro postanem neučakan, kadar »ne gre nikamor«, in razmišljam, ali je kakšna možnost obvoza. In če imam slučajno kakšno idejo, zapeljem naokoli, pa se potem dostikrat izkaže, da so glavne ceste kljub vsemu večinoma bolj pretočne od stranskih, kjer so intervali na semaforjih krajši, pa tudi še zdaleč nisem edini, ki mu je prišlo na misel, da bi poskusil z obvozom, in potem je tam še večja prometna gneča. Težko mi je čakati v koloni in voziti po polžje, kakšna potrata goriva, pa tudi časa. A to je naša realnost, ki jo skušamo reševati s širjenjem cest. Kar seveda ne pomaga kaj dosti, saj se slej ali prej ceste zožijo, zavijemo v ulice in vso to pločevino moramo tudi nekje pustiti, parkirati.

Razmišljam, ali bi nas res povozil razvoj, če bi malo manj vlagali v nove ali razširjene ceste. Kajti denarja za vse nimamo in treba se je odločiti za prioritete. Od tega, kakšne si bomo postavili, bo odvisna naša prihodnost (živim precej blizu avtoceste in povem vam, da si raje ne želite tega. Ponoči ne morem imeti odprtega okna v spalnici, ker me moti hrup). Mogoče bi gneča na cestah več ljudi prepričala, da bi razmišljali o kakšnem drugem načinu prevoza, kar bi bilo že tako ali tako nujno zaradi okoljskih razlogov. Saj, prometna gneča škodi gospodarstvu, povečuje emisije izpušnih plinov … Cesta in avto sta svoboda gibanja, ampak tako gledanje bi moralo biti zastarelo. Ponekod je, pri nas še ne. Zavedam se, da nima vsak možnosti voziti se s kolesom v službo. Nekateri živijo predaleč, ponekod ni druge možnosti, kot da se usedejo v avto, saj ni niti javnega prevoza ali pa bi morali večkrat presesti in pot bi se nerazumno podaljšala. Nekaj je pa tudi naše udobje, ki se mu le težko odrečemo.

Morda se v tem trenutku zdi, da če bi opustili povečevanje cestne pretočnosti, bi zaostali, se zadušili in nazadovali. Morda, a nazadujemo že zaradi drugih vzrokov, ki so dosti usodnejši. Enostavno moramo zmanjšati promet, pa naj stane, kar hoče, sicer nas bo stalo še več.