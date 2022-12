Še malo, pa bomo dočakali še drugega bradatega odposlanca, ki nosi darila, le da tudi letos, tako kot že zadnjih petnajst let, kulisa njegovega prihoda ne bo odeta v belo praznično podobo. Vsaj tako se je z vremenskim uvidom v prihodnost na spletnem mestu siol.net poigral Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje. »Verjetnost za bel božič je tudi letos zelo majhna, kajti v prihodnjem tednu novega sneženja vsaj za zdaj na naših prognostičnih kartah ni zaznati. Če bi moral trenutno staviti na to, kolikšen odstotek možnosti je, da bi bil letos božič bel, bi rekel, da zelo nizek,« je obelodanil in povrhu nagradil vse ljubitelje vremenskih podatkov z nekaj statističnimi biseri, da je bilo v prejšnjem stoletju belih božičev kar precej, ko pa smo se preselili v novo tisočletje, smo imeli bel božič v večjem delu Slovenije leta 2001, marsikje tudi leta 2003 in 2007, po tem prelomnemu letu pa vsaj po nižinah osrednje Slovenije belo obarvanega božiča nismo več dočakali. Ampak to še ne pomeni, da se je zima poslovila iz naših krajev. Ta teden smo namreč dočakali čisto pravi polarni mraz, ki ga ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. V Slovenskih novicah so denimo presenetili s podatkom, da je bilo torkovo jutro na Mrzli Komni, v eni od kotanj na planoti Komna nad Bohinjem, rekordno, saj so izmerili najnižjo temperaturo od začetka samodejnih meritev, –38,8 stopinje Celzija.

Ampak kaj bi o vremenu, ko pa imamo med našimi zvezdnimi silami vrsto takšnih, ki so odporni proti vsem kataklizmičnim vremenskim pojavom. Vseslovenska pevska ikona Helena Blagne je denimo ena takšnih, ki ji ne morejo še tako neugodni vremenski pojavi preprečiti, da se ne bi pošteno razmigala. Kot so jo pohvalili na portalu točnoto.si, je Blagnetova prava diva, zato bi veliko ljudi reklo, da kadar sneži, dežuje ali je blato, počiva doma in skrbi za svoj lep videz, a ni tako, saj se dobro zaveda, da se je za lepo postavo in dobro počutje treba truditi. »Zato se giba tudi, kadar je sneg, dež, slabo vreme, so nizke temperature ... ne zaustavi je nič,« so zapisali in predložili dokaz v sliki in besedi, ki ga je nekje na spletu pustila priljubljena pevka med tem, ko se je rekreirala v mrzlem jutru, po poti, ki je bila polna luž, blata in lesa, ter sporočila: »Minus pet, deset, blato, sneg, dež, prekle … so what! Gremo! Nema lenuharjenja!!« Tudi njenega stanovskega kolega Fredija Milerja te dni prav nič ne skrbi, kakšno je stanje na nebu in pod njim, ker ima polne roke dela. Glasbenik in tekstopisec, ki ga je po poročanju Slovenskih novic javnost poimenovala koroški slavček, bolj malo počiva, ker se nastopi vrstijo drug za drugim. Kot so predočili, ga oboževalci največkrat radi pokličejo za kakšen nastop kot presenečenje slavljencu ali za popestritev praznovanja osebnih praznikov. »Včasih imam dva dnevna nastopa, pa ne utegnem nič pojesti, zato mi moja ženka pripravi popotnico. Po navadi je mesna, da imam dovolj moči za ves dan,« je v ekskluzivnem pogovoru povedal Fredi, ki zapakirano kosilo, kot je pojasnil, poje kar med vožnjo.

V znamenju filma Top Gun

Z vremenom se minule dni niso obremenjevale niti dekleta, dame, matere in žene, združene v Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja Ona ve, ki so se zbrale na novoletnem druženju. Sodeč po pripovedih, objavljenih v reviji Jana, je bilo na damskem zboru nadvse pestro. »Padli sta si okrog vratu kot dolgo izgubljeni sestri Marta Kos in Nataša Pirc Musar, nekdanji tekmici za položaj prve predsednice republike. Prva je potem odstopila, druga je zmagala, ampak še pred tem je bilo iz običajnih desnoležečih predelov slišati radostne vzklike o 'babjem ravsu na levici'. Ampak nista bili videti nič sprti, kaj šele zravsani, zdeli sta se prav prijateljski,« se je glasilo poročilo s srečanja mreže, katere soustanoviteljici sta prav Kosova in Pirc-Musarjeva, ki se je v nagovoru članicam gibanja, ki jih je menda čez 340, dotaknila tudi svoje nove glavne vloge in pred vsemi izjavila, da jo je »strah kot hudič,« da bo postala uradna glava republike. Kosova pa je v svojem samogovoru brez listka ali drugih pomagal, kot so jo pohvalili, vse prisotne, med katerimi je bila tudi peščica gospodov, nagovorila, da v državi potrebujemo civilno družbo, medije in ženske, ki se angažirajo za družbo.

Bolj moško naravnana povorka je bila v Kongresnem centru Brdo, kjer so svečano in slovesno razglasili moškega, ki je v očeh bralcev revije Obrazi/Avenija usodno zaznamoval preteklo leto. Po zapisanem na siol.net je letošnja prireditev potekala v znamenju fatalnosti filma Top Gun, glamuroznih trenutkov in močnih energij, vzdušje pa se je stopnjevalo do svečane razglasitve, ko je na oder stopila urednica revije Avenija Petra Kancler in razglasila fatalnega moškega letošnjega leta – igralca Roka Viharja. Za laskavi naslov fatalni moški 2022 je bilo letos nominiranih šest Slovencev, ki, kot so jih predstavili, na svojevrsten način izstopajo na svojih področjih: Jure Kopušar, Rok Vihar, Sebastian, Blaž Kričej Režek, Gašper Rifelj in Uroš Smolej.

Frenk Nova s podarjenimi vrečkami

V reviji Lady pa so se ukvarjali z darili. Pravzaprav s takšnimi darili, ki krožijo. Kot so zapisali v uverturi k raziskovalnemu podvigu, »se vam je zagotovo že kdaj zgodilo, da ste dobili kaj, kar vam ni bilo všeč ali pa vam ni prišlo prav, in ste to dali naprej. Tisti manj pozorni med vami celo tistemu, ki vam je to podaril«. Zato so poiskali nekaj eminenc iz sveta slavnih in jih pobarali, ali so morda tudi sami takšni, da sem pa tja podarijo kaj podarjenega. Glasbeni umetnik Frenk Nova je na primer izdal, da je povsem mogoče, da na kakšen obisk k prijateljem res odnese kakšno buteljko, ki že dolgo stoji na polici in jo je sam dobil za darilo. »Tudi vrečke večkrat uporabim. Sem že eno dobil nazaj, eno sem pa tudi jaz vrnil originalnemu kupcu ob obisku njegove družine,« se je izpovedal Nova. Sicer pa darila za rojstni dan vedno kupi ali pa podari kaj svojega v posebnih steklenicah ali kozarcih, ker sam izdeluje marmelade in jabolčni kis.

Tudi Irena Kogoj, ki je v umetniških krogih bolj znana kot Regina, je priznala, da čeprav načelno tega ne počne, je prav tako kot kolega Frenk kaj takšnega že naredila s kakšno buteljko ali bombonjero, a se je to vedno zgodilo le, ko se je znašla v časovni stiski in pograbila tisto, kar je bilo doma. »Če po naključju dobim darilo, ki ga resnično ne morem uporabiti, morda zato, ker mi je premajhno ali preveliko, ali pa ga ne morem uporabiti zaradi kakšnih alergij, ga ponudim nekomu, ki bi mu to koristilo, ampak vedno tako, da povem, da sem to dobila in da, če mu koristi, mu to dam,« je bila iskrena Regina. Zmagovalka letošnje Popevke Mia Guček pa je potožila, da se ji pri nakupovanju božičnih in novoletnih daril kot po pravilu vsako leto pripeti prava norišnica. »Darila kupujem zadnji dan pred prazniki in tekam po trgovinah ter mrzlično iščem, kaj bom kupila. Sicer vem, da bom tako ali tako dobila kaj primernega, a če bi vse te nakupe opravila prej, bi bilo vse skupaj gotovo maj stresno,« je podoživela svojo nakupovalno predpraznično mrzlico za revijo Lady.