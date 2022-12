Obsojanja vredno je nerazumljivo obnašanje trenutnega predsednika vlade (PV), trenutne ministrice za notranje zadeve, funkcionarjev in predstavnikov enega in druge, ki razlagajo vsak svojo »pravo resnico«. Po mojem je edina, zelo žalostna resnica: »Sloga jači, nesloga tlači«, ki lahko vodi v že videno »rešitev«: »Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.«

Leta 1991 se nismo borili za izkoriščanje demokracije za strankarske ali osebne interese, ampak smo upali, da se rešimo beograjske samovolje, skoraj nihče pa ni pomislil, da bomo izgubili vrednote samoupravljanja in že pozabljenih dobrobiti, ki jih je prinašalo – delo in službe za vse, ki so hoteli delati, neomejeno dosegljivo zdravstvo, s samoprispevki zgrajeni vrtci, šole, domovi za starejše, športne dvorane, mednarodno priznavanje delovanja v gibanju neuvrščenih in ne nazadnje tudi velika varnost v okviru dvajset milijonske dobro oborožene državne skupnosti, podprte s številčno slovensko teritorialno obrambo in sistemom samozaščite, organizirane od krajevnih skupnosti navzgor, o kateri danes lahko samo sanjamo.

Številni udeleženci takratnega gibanja za osamosvojitev podobno nismo razmišljali o posledicah leta 2021 in 2022, ko smo podprli padec neživljenjskega režima od 13. marca 2020 dalje in bi verjetno uspešno podprli koalicijo KUL ali pa »zelene možice«, če bi kandidirali na volitvah aprila 2022. Slučajno se je pojavil iz Gen-I dolgotrajni uspešni menedžer, ki je ustrezal liku antipoda mračnjaku iz SDS, vendar je po mojem sedaj izgubil, upam da začasno, kompas ali pa spomin, saj je pozabil svoje predvolilne obljube o spoštovanju nevmešavanja politike v stvari, ki jih morajo reševati za to poklicani in plačani profesionalci.

V Mladini je bilo dne 9. 12. 2022 zapisano na naslovnici: Zakaj že? Kaj nam je pa tega treba bilo? S tem reklom mislim, da se bridko strinjamo mnogi, ki smo izkazali na volitvah 24. aprila 2022 rekordno podporo stranki Gibanje svoboda in smo sedaj presenečeni in razočarani, da se lahko izvoljeni in imenovani člani vlade in funkcionarji tako, oprostite izrazu, »primitivno« in vsem na očeh tehtajo o banalnih zadevah, kot je varovanje varovanih oseb ali pa prisotnost zakulisnih oseb na srečanjih. Tako obračunavanje je lahko samo vzor za najbolj primitivne spore s krvavimi posledicami med nerazumnimi posamezniki, ki si lahko mislijo: »Zakaj pa ne bi tudi mi naučili kozjih molitvic nekoga, ki se ne strinja z nami?«

Delovanje agenta Milovića me spominja na pooblaščenca Janševe vlade, mislim, da se je pisal Terče, ki ni imel nobenega uradnega naziva, pa je bil brez kakršne koli odgovornosti imenovan za koordinacijo dela Zavoda za blagovne rezerve, poleg Potočnikove in Počivalška, med drugim v mnogih sumljivih poslih v zvezi za nabavo mask in drugega antikoronskega materiala in opreme. Mene ne prepričajo izjave predsednice parlamenta na Tarči 8. 12. 2022, da v primeru Milovića ni šlo za uradno osebo, da ni zaposlen v vladnih krogih, enako je odgovoril tudi Golob na vprašanje opozicijskega poslanca, če pozna Milovića. Če ga ni poznal, bi ga morali varnostniki odstraniti. Pred Terčetom in Milovićem tudi Rasputin ni bil uradna oseba, pa je marsikaj zakuhal na ruskem carskem dvoru.

Zamisel o posebni obliki varovanja je nekaj, kar ne priliči osebi, na videz prijazni in državljanom naklonjeni, kot se predstavlja premier Golob; na mene bi naredil veliko boljši vtis, če bi pri varovanju ravnal enako kot podpredsednik Mesec, saj mislim, da se poštenemu človeku, ki izhaja iz ljudstva in ima izkazano tolikšno podporo, ni treba bati nikogar, razen če se že počuti kot oseba, ki je bila porinjena po stopnicah Maxi marketa.

Zaključil bom z besedami v naslovu: saj ste vendar naši favoriti, boljših ni bilo na izbiro, naredite vse, da se nam ne zgodi ponovno »puška v koruzi«, glede na doktorske in magistrske naslove to ne bi smel biti velik miselni napor. Trenutne slabosti se še lahko sanirajo s pametnimi korekcijami, zaenkrat še od zgoraj navedenih nisem slišal »jaz sem ta in ta, profesor tu in tam, kaj ste pa vi«, zato mislim, da še ni osnove za predajo vodenja Slovenije mračnjakom, za kar vas niti slučajno nismo pooblastili.

Janez Laibacher, Vrhnika